Previa Elche vs Getafe: Lucha con antecedentes igualados

Este lunes 31 de octubre, a las 21:00 horas, se batirán en duelo el Elche contra el Getafe. El estadio Martínez Valero será cómplice de el duelo entre equipos que quieren permanecer en primera división. Este encuentro corresponde a la jornada 12 de LaLiga Santander.

El Elche no ha comenzado de las mejores maneras esta temporada. El equipo valenciano se encuentra en la última posición de la tabla. Aunque el equipo anda en momentos bajos, están preparándose para abatir al equipo azulón que es el rival. El Elche debe despertar en cuanto antes, debe ganar partidos para poder ir aumentando puestos, actualmente, aunque el cuadro de Jorge Almirón no ha visto la victoria están haciendo lo posible por llegar al encuentro en el que obtengan los tres puntos victoriosos.

Por su parte, el Getafe tampoco está pasando por el mejor de los momentos. El equipo azulón ocupa la posición 17, sin diferencia de puntos con el primer equipo de los puestos de descenso. El Getafe se encuentra en una racha de empates de la que necesita salir si no quiere verse con el agua más arriba del cuello. El cuadro de Quique Sánchez necesita sacar la garra ya y aumentar puntos para alejarse de los puestos bajos, debe hacerse cuanto antes con los tres puntos de la victoria y romper el bucle en el que se encuentra metido el equipo azulón.

Historial

Estos dos equipos se han enfrentado, anteriormente, en un total de 22 ocasiones. De estas, en cinco ocasiones el Elche se llevaba la victoria. En cinco encuentros el Getafe sería quien acabaría con la victoria bajo el brazo, por lo que, en las doce ocasiones restantes, los encuentro acabarían en tablas dejando a los equipos con el mismo número de goles al finalizar el partido. En los últimos cinco duelos que se han disputado entre estos equipos, uno a sido victoria para el Getafe, finalizando el encuentro con tres goles a su favor y uno en contra. En tres ocasiones sería el Elche quien saldría victorioso de los duelos. y en una única ocasión, los equipos lograban encajar el mismo número de goles en las porterías rivales, en este caso, los rivales anotaron cada uno un gol en la portería contraria, finalizando el partido con el 1-1 en el luminoso.

¿Cómo llegan?

Ambos equipos llegan con rachas mejorables. Por su parte, el Elche en sus últimos cinco partidos a obtenido dos derrotas. Estas se han dado ante el Rayo por un gol de diferencia, 2-1 indicaba el luminoso al terminar el encuentro y ante el Real Madrid, donde el partido se sentenciaba con el 0-3 para el equipo madrileño. Los tres partidos restantes han acabado en tablas. El equipo valenciano empataba ante el Mallorca con un gol de cada equipo, 1-1; ante el Valencia, donde el marcador señalaba el 2-2 tras el pitido final del colegiado; y ante el Espanyol que, al igual que contra el Valencia, el Elche finalizaba el encuentro con el 2-2.

Por parte de los de Quique Sánchez, las estadísticas son iguales que las de su rival. En los últimos cinco encuentros lleva cosechados tres empates, uno de ello ante el Rayo, sin goles en el encuentro; ante el Athletic con dos goles en ambas porterías, 2-2; y ante el Celta con la mínima de goles en ambas porterías, 1-1. Los partidos restantes, dos, el Getafe desafortunadamente no ha conseguido obtener ni un punto de la batalla. Han resultado derrotas ante el Real Madrid por la mínima, y ante el Real Valladolid por un gol de diferencia, 2-3.

Elche vs Getafe en el encuentro competente a la jornada 38 de LaLiga Santander 2021/22

Lesionados de ambos equipos

Ambos rivales se encuentran con una lista de jugadores con los que no podrán contar para el partido que les compete este lunes. Por parte del Elche, no podrá contar con J. Pastore, F. Fernández, Fidel y H. Palacios. En lo que respecta al equipo azulón no podrá contar con Munir, ni con M. Arambarri. F. Angileri, sigue siendo una duda, aún no se sabe si el Getafe podrá contar con él para el encuentro de este lunes.

Soto Grado, árbitro del encuentro

El encargado de dirigir el encuentro Elche vs Getafe será Soto Grado. El colegido de 42 años y procedente de la Rioja, será el encargado de guiar el partido. En el VAR lo acompañará Medié Jiménez.

Declaraciones

Jorge Almirón: “Tenemos que estar todos enfocados en lo que nos estamos jugando; somos un grupo, un bloque”.

Por su parte, Quique Sánchez ha comentado que el lunes se enfrentaran al Elche con la mejor mentalidad posible. También añadió que “El aspecto más positivo es que un empate en Vigo nos sabe a poco. Durante la semana hemos visto cosas que no queremos que se repitan”.

Convocatoria

El Elche no ha publicado convocatoria para el encuentro ante el Getafe.

El Getafe por su parte tampoco ha publicado ninguna convocatoria para el encuentro.

Posibles alineaciones

El posible once de Jorge Almirón podría ser: Édgar Badía, Josan, Gonzalo Verdú, E. Roco, P. Bigas, C. Clerc, Álex Collado, Omar Mascarell, Raúl Guti, Pere Milla y L. Boyé.

Por parte del cuadro de Quique Sánchez, el once titular puede ser: David Soria, Juan Iglesias, D. Djené, S. Mitrovic, D. Duarte, J. Amavi, Luis Milla, N. Maksimovic, C. Aleñá, B. Mayoral y E. Ünal.