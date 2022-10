Real Madrid - Girona FC: puntuaciones del Real Madrid, doceava jornada de LaLiga 2022-23

El Real Madrid parece no reencontrarse con el camino de la victoria, y en la semana hila dos partidos sin conseguir los tres puntos. Ante el Girona el cuadro merengue empató por segunda vez en la competencia liguera (1-1), el gol de Vinícius Jr. al 70' no fue suficiente para superar al decimosexto del campeonato liguero.

Criterios de puntuación:

0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

5.5 | Insoluble. Salió con el mejor once posible, y apostó por salir con Valverde y Modric de inició. Sin embargo, en el segundo tiempo cuando el partido se atoró y sus cambios no mejoraron al equipo.

Courtois

7 | Necesario. Pese a que el belga no estuvo ni cerca de detener el penal lanzando por Stuani, en el primer tiempo fue exigido por la delantera del Girona y sus intervenciones mantuvieron la portería a cero para su equipo en los primeros 45 minutos. Sigue recuperado el ritmo de juego tras su lesión.

5.5 | Indefinible. Al equipo rival se le facilitó en el primer tiempo la llegada al arco de Courtois por el lado de lateral español. Lento al momento de regresar a su área, quedó retratado en una de las jugadas más peligrosas de los catalanes liderada por Valery.

Alaba

6 | Vano. Estuvo bien en defensa, sin embargo, dentro de la cancha fue uno de los jugadores más irrelevantes para su equipo.

Rudiger

7.5 | Sólido. Pese a que un mal despeje suyo dio un susto a su equipo, el central alemán fue el más conciso en defensa, rápido en los retornos a su área para ganar balones al rival. Aunque no pudo encajar el balón en la portería de Gazzaniga, fue de los jugadores con más participación en los centros y al aire.

5 | Superfluo. El francés no aportó ni en ataque ni en defensa. Comprometió algunos balones. Fue sustituido al 87'.

Kroos

6 | Para el olvido. No fue el mejor partido del 'ocho' blanco. Sin poder encontrar espacios para la filtrar sus pases, los mismos no fueron efectivos. Cuestionables o no, cometió dos faltas que le dieron las tarjetas amarillas y fue expulsado al 90 + 2'.

Modric

6.5 | Participativo. Desde el minuto uno el capitán merengue buscó adelantar a su equipo en el marcado, con un remate que pasó muy cerca de los tres palos defendidos por Gazzaniga. El esquema del Girona le complicó encontrar los pases entre líneas.

7 | Respetuoso. El francés ejerció de pivote y han sido sus mejores minutos en lo que va de la temporada. Durante sus 60 minutos en cancha marcó el ritmo, dirección y circulación de esférico, fue fundamental para unir a su equipo y aportar en las líneas de presión.

Valverde

7.5 | Influyente. Luego de no estar para el partido entre semana de Champions League, el uruguayo volvió a la cancha con el equipo merengue y desde el primer minuto fue muy activo en el área rival. Pese a que sus disparos no estuvieron acertados hoy, el 15 del Madrid no se cansó hasta ser fundamental para su equipo e iniciar y seguir la jugada del gol. Dio la asistencia al gol de Vini.

7.5 | Concluyente. Su partido fue de menos a más. En el primer tiempo el brasileño no tuvo mucha relevancia en la cancha, no aportó lo suficiente en ataque para sobresalir y llevar la batuta de su equipo. Eso cambio en el segundo tiempo, en dónde el jugador se vio con más soltura por su banda. Inició y finalizó la jugada del gol para su equipo en una buena asociación con Valverde.

Rodrygo

7 | Activo. Fue el jugador que más lo intento para su equipo en el primer tiempo. Estrelló una ocasión al palo, y en todo momento buscó abrir la portería para su equipo. El gol que anotó al segundo tiempo fue anulado.

XI Inicial del Real Madrid para enfrentar al Girona | Foto: Real Madrid.

5 | Personaje principal. Ingresó al 61' y en sus primeras ocasiones generó peligro. El VAR y el juez central determinaron una mano suya en área propia. El Girona empataría el encuentro con ese penal. Luego de eso su juego no tuvo más relevancia en el terreno de juego.

Militao

S.C. | Su ingreso al 87' fue irrelevante para su equipo.

Mariano

S.C. | Ingresó al 87' y tuvo buen desmarque en el área rival, pese a que no pudo concretar nada para aventajar a su equipo.