Ancelotti: "Lo de la mano se lo han inventado"

Carlo Ancelotti se dirigió a la rueda de prensa luego del partido en que Real Madrid igualó con el Girona por la jornada 12 de LaLiga. El entrenador comenzó su análisis criticando la decisión del árbitro en pitar penalti por mano de Asensio: “No me gusta hablar de los árbitros, pero lo voy a hacer. La primera situación es bastante clara. No es penalti porque no toca el balón con la mano. Le he preguntado a Asensio y me ha dicho que no la ha tocado con la mano, sino con el pecho. La mano izquierda tenía una posición rara. Si hubiera tocado el balón con la mano podía haber dudas. No la ha tocado con la mano, se lo ha inventado”.

“La segunda situación es más opinable. Si el portero toca el balón con la mano, se puede pitar o no. Eso no lo voy a discutir. Lo que me sorprende es el penalti. Ha llegado en un momento importante del partido porque estaba encarrilado. Nos ha costado marcar, no hemos jugado un fútbol espectacular y nos ha costado recuperar el balón. Hemos tenido la oportunidad de hacer el 2-0 con Asensio. Esta situación ha provocado dos puntos menos en la tabla”, continuó el italiano.

"No estamos al nivel que tuvimos la semana pasada"

El entrenador reconoció que “podríamos haber marcado en otra situación. Este episodio ha afectado al partido. Podríamos haber jugado distinto, contundente, agresivo y más rápido, pero en este momento de la temporada es difícil tener un nivel alto de juego. El partido ha sido difícil. Con mucho esfuerzo, el partido estaba encarrilado”.

“No estamos al nivel que tuvimos la semana pasada por algunos problemas. La vuelta de los jugadores lesionados y que no han entrenado mucho: Kroos, Modric, Rodrygo, Valverde, la baja de Tchouameni. Este momento comprende todo esto. Estamos jugando muchos partidos. Es un momento de dificultad que todavía no nos ha afectado mucho. El miércoles podemos quedar primeros de grupo. Todavía tenemos todo en la mano”, serenó el míster.

Ancelotti reconoció que el Madrid bajó su rendimiento | Foto: Real Madrid

En cuanto a los próximos partidos en el calendario, Ancelotti recordó que “tengo una plantilla fuerte, pero luego las palabras se las lleva el viento. Hay que demostrarlo en el terreno de juego. Tenemos dos partidos en casa y otro fuera contra el Rayo, pero vamos a reaccionar bien”.

Además, el entrenador del Madrid habló del estado del campo de juego: “Esto es un problema que tenemos y están intentando arreglarlo. No soy jardinero. Ojalá se resuelva pronto”.

“No puedo entrar en la cabeza de los jugadores. Hacemos una valoración objetiva y tenemos en cuenta al jugador. Los que no han jugado ha sido porque no queríamos arriesgarnos a que se lesionaran”, concluyó.