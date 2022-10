El Real Madrid fem ya es segundo

Tras los empates ante Levante y PSG, el público presente en Valdebebas volvió a ser testigo de una victoria del Real Madrid, que ya ve al Barça a tan solo cinco puntos. El balón fue de dominio blanco de principio a fin, pero el conjunto de Alberto Toril se encontró con un muro sevillista, plantado en un 4-1-4-1 y no fue capaz de atravesarlo hasta el minuto 64, cuando Rocío Gálvez se elevó hasta el cielo para rematar un córner lanzado por Teresa.

Un Sevilla muy bien plantado en su campo se lo puso difícil al Real Madrid en los primeros minutos. El conjunto de Alberto Toril lo intentaba de todas las maneras posibles, pero se encontraba con una buena defensa sevillista. Los primeros diez minutos fueron un continuo monólogo madridista gracias a la calidad de Weir y Athenea y la alta presión en la zona de tres cuartos. Nahikari, hoy titular, también empezó a dejar destellos de calidad y a demostrar que está enchufada. Por ello, intentó dejársela de tacón a Weir, pero no le llegó el balón a la jugadora escocesa.

Se sumó Maite Oroz a la fiesta que se inventó junto a Weir una pared espectacular para centrar con el exterior al corazón del área, donde estaba Nahikari, pero la delantera de Urnieta no llegó por poco. El Sevilla no estaba cómodo y una mala salida provocó una nueva ocasión para el Real Madrid, pero Teresa no terminó la jugada y el Sevilla montó la contra, pero el balón no llegó a Martín Prieto, ya que Kethellen Soussa estaba muy atenta y cortó de cabeza.

Por su parte, Athenea seguía demostrando su inmensa calidad y en el minuto 13 ya hizo el primer caño, pero es que un minuto después hizo un doble caño dentro del área que terminó en córner. Este lo sacó Weir y Nahikari no llegó por poco. Minutos después, llegó la ocasión más clara del Real Madrid: un centro de Weir al área pequeña que sacó de cabeza Diana Gómez. A pesar de ser unos minutos con claro dominio madridista, la realidad es que era el minuto 24 y todavía no había habido ningún tiro a puerta.

A partir del minuto 25 el partido elevó su ritmo ya que el Sevilla dejó de estar tan encerrado en su área. Weir tuvo una ocasión clara al intentar marcar de vaselina desde la frontal, pero Sullastres atrapó el balón. El Sevilla lo intentaba a base de contras, pero se encontraba todo el rato con un Madrid muy bien replegado con hasta 8 jugadoras. La primera parte terminó con una falta a favor del Sevilla, que fue directamente a las manos de misa, y un centro de Weir para Nahikari que, tras darse la vuelta sobre sí misma, mandó el balón a la izquierda de la portería de Sullastres.

Buenos minutos del Sevilla e incertidumbre en el Real Madrid

La segunda parte comenzó de manera distinta a la primera, ahora era el Sevilla quien quería dominar. Payne cogió el balón en el centro del campo y recorrió toda la banda izquierda plantándose sola frente a Misa, pero dudó a la hora de decidir qué hacer y tomó la decisión errónea. El equipo de Alberto Toril no estaba cómodo, lo cual se notaba en la precipitación en las jugadas. A pesar de tener una ocasión clara en el minuto 50 tras un centro de Svava al que no llegó Weir por milímetros, las blancas no conseguían controlar la situación.

El Sevilla poco a poco iba acercándose a la portería de Misa, primero un tiro de Martín Prieto tras una jugada embarullada en el área pequeña que se marchó rozando el larguero y, después, un centro lateral que no llegó a rematar Martín Prieto. Llegaron los primeros cambios en el Real Madrid. En el minuto 60 se fueron Lucía y Toletti y entraron Olga y Esther. Por segunda vez esta temporada, Nahikari y Esther compartían minutos.

Gol de Rocío. Se adelanta el Real Madrid

El Real Madrid volvía a ejercer la presión alta y un fallo en la salida de balón del Sevilla provocó el córner del que nació el gol madridista. En el minuto 64, un centro perfecto de Teresa que remató Rocío en el segundo palo, sola, puso al Real Madrid por delante. A partir de aquí, las blancas tuvieron varias ocasiones claras para adelantarse. Weir tuvo el segundo, pero Teresa sacó bajo palos el balón y minutos después el tiro de Athenea desde la frontal se fue rozando la escuadra derecha. El equipo de Cristian Toro no se encontraba cómodo y efectuó sus dos primeros cambios, entraron Jessica Martínez y Arola Aparicio. Por su parte, el Real Madrid incorporó a Claudia Zornoza y Kenti Robles.

Últimos minutos de infarto y 2-0 del Real Madrid

Pasaban los minutos y el Real Madrid seguía acumulando ocasiones, pero sin materializarlas, hasta que el Sevilla consiguió aprovechar una contra. Jessica prolongó de cabeza para Martín Prieto, pero Misa volvió a aparecer y salvó el empate. Se sucedían las oportunidades para ambos conjuntos, aunque ninguna clara, hasta que en el minuto 85 el Sevilla volvió a tener el empate, esta vez tras una falta lanzada por Amanda Sampedro que remató Jessica Martínez en fuera de juego, pero que había parado Misa por si las moscas. En la jugada siguiente, era el Real Madrid la que tenía la oportunidad de poner el 2-0, pero Sullastres sacó una mano prodigiosa a un tiro de Claudia Zornoza desde la frontal.

Añadían 5 minutos y el partido podía decantarse para uno u otro lado, hasta que Svava filtró un pase para Weir, que pilló a la defensa sevillista mal colocada y, con un tiro cruzado desde la izquierda, fusiló la portería de Sullastres para cerrar el partido en el último minuto y poner el 2-0 definitivo.