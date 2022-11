El Madrid hace notar la ausencia de Benzema

Aún parece ayer cuando Karim Benzema mostró el mejor nivel de toda su carrera, durante la temporada 2021/22, llevando al Real Madrid a conseguir cuatro coronas en toda la campaña y ser galardonado con el Balón de Oro a Mejor jugador, por encima de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar y una larga lista de aspirantes.

Sin embargo, el delantero francés no pudo revalidar hasta el momento todo ese gran desempeño que tuvo, especialmente por las lesiones que lo han aquejado. El pasado 6 de septiembre, Benzema sufrió una molestia muscular que lo hizo salir a la media hora de juego del partido ante Celtic. Mucho se habló de que, afortunadamente, no había sido un desgarro, pero igualmente se perdió cinco partidos, entre ellos dos compromisos con Francia y el derbi ante Atlético de Madrid.

Pudo volver en óptimas condiciones para la visita al Shakhtar Donetsk, pensando especialmente en El Clásico, donde marcó el primer tanto del encuentro, repitiendo esa marca goleadora unos días después, frente al Elche. Nuevamente se encenderían las alarmas cuando llegó el compromiso ante Sevilla, con un parte médico que señalaba una “fatiga muscular”.

Una semana ha pasado, tres partidos con suertes dispares para el Madrid y la ausencia de Benzema se ha notado más de lo que fue en su primera lesión. Rodrygo ha bajado su cuota goleadora y Valverde estuvo entre algodones por el fuerte golpe que sufrió ante Sevilla, por lo que el equipo se vio muy diezmado en lo que había mostrado durante la ausencia anterior del francés.

Qatar 2022, una indiscutible preocupación

Es obvio, y no se puede discutir, que la proximidad del Mundial de Qatar es algo que preocupa a muchos futbolistas que no quieren perderse la cita mundialista. El caso de Benzema es particular, ya que el delantero pudo regresar a su equipo nacional luego del escándalo en el que se vio envuelto hace ya algunos años.

Ya con 34 años, no hay que pensar demasiado para darse cuenta que será la última posibilidad de Benzema para coronarse campeón del mundo con Francia, una selección en la que ha quedado como líder, especialmente frente a las ya confirmadas ausencias de N’Golo Kante y Paul Pogba.

Por este motivo, no es descabellado pensar que, al mínimo indicio de posible lesión, se tomen precauciones especiales con Benzema, aunque en el medio queda un Real Madrid que espera el gran regreso de su goleador.