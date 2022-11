Simeone: “Necesitamos vivir el partido a partido”

Diego Pablo Simeone compareció el día anterior al partido frente al Porto en la última jornada de la UEFA Champions League que se disputará en Estadio do Dragão este martes 1 de noviembre.

Una rueda de prensa en la que la eliminación de la competición, la situación del equipo y la posible clasificación para Europa League fueron protagonistas.

Último partido en esta Champions

La eliminación la pasada semana de la UEFA Champions League fue un varapalo muy grande para el equipo rojiblanco. Una semana después, Simeone quiere dejar de lamentarlo y quiere contagiar a su equipo el mensaje que siempre ha cuajado en los colchoneros: ‘partido a partido’. "Lo importante es estar preparado para lo que nos toque, la ilusión es seguir pensando en el club y volver a la Champions la temporada que viene, que es el objetivo cada año. Para ello hay que trabajar mucho y no salirse del partido a partido. Necesitamos vivir el partido a partido", inició en rueda de prensa el técnico.

Lucha por entrar a Europa League

El objetivo del equipo en este momento es ganar el último partido frente al Oporto ya que en caso de perder y si el Bayer Leverkusen gana no podrían clasificarse para Europa League. "Me enseñaron desde chico a competir siempre y ahora nos toca la realidad que nos da la posibilidad de estar en la Europa League. Para ello hay que estar fuerte y quererlo. Iremos a buscar el partido con nuestras armas y sabiendo que hemos quedado fuera de Champions pero la Europa League es importante", declaró Simeone, indicando el grado de importancia que tiene ganar el partido de este martes.

Mensaje tras la eliminación

La eliminación de la máxima competición europea es un duro golpe para el club y el ‘Cholo’ lo sabe, y por ello no dudo en hacer autocrítica, aunque el técnico afirma que tras 11 años sigue creyendo en la unidad de equipo, club y afición.

“Durante la pandemia éramos sextos y acabamos logrando el objetivo, en la siguiente temporada parecía que no podíamos ganar la liga y la acabamos ganamos. En la última temporada igual, fuimos irregulares pero con la fortaleza que nos dio el club a falta de 14 partidos, el equipo y la gente se compenetran para volver a estar todos juntos. Quedamos fuera de Champions, nos duele, me jode por la responsabilidad que tenemos con mucha gente que crece en el club. Pero es la realidad y no podemos ir contra eso, la realidad es la que tenemos y les invito a estar juntos y a ver si mañana podemos expresar en el campo lo que sentimos".

Afición del Atlético de Madrid en un partido de La Liga Santander. Foto: Getty Images.

En cuanto a la afición, Simeone lo tiene claro: si el equipo gana no hay debate. "La gente necesita resultados y cuando muchas veces discutimos con los estilos, la gente quiere que su equipo gane, no importa como gane. A partir de que su equipo no gana, se abre un abanico en el que ustedes son especialistas", manifestó el ‘Cholo’.

¿Cómo está Diego Pablo Simeone tras la eliminación?

La situación personal del técnico en el equipo fue otra de las preguntas que lanzaron los periodistas al técnico argentino. "Me jode más, sufro más, por la gente que trabaja alrededor de esta búsqueda que venimos llevando desde hace años. La gente siempre está con nosotros y los chicos, que hay cosas que no hicimos bien, pero el reclamo competitivo no tengo nada que reclamar. Estoy preparado para competir, no sé hacerlo de otra manera. Me criaron de esa manera, sabiendo que puedes perder, pero que es más lindo ganar", declaró.

¿Cómo está el equipo?

La situación del equipo también fue analizada por Simeone. Para él, sus jugadores están consiguiendo recuperar su identidad que habían perdido en este inicio de temporada. "Creo que desde el partido con el Sevilla hemos empezado a tener un camino regular en nuestro juego y buscamos. Nuestros chicos lo han buscado y por ello ganamos en Sevilla, Betis, Bilbao... No lo hicimos como local con tanta contundencia, pero la línea a seguir más allá de un penalti fallado o lo de Leverkusen, nos ayuda a ver que hay cosas por mejorar pero que confío en mis jugadores, se lo digo a ellos".

11 inicial del Atlético de Madrid frente al Bayer Leverkusen. @Atleti

“Tenemos un buen equipo, lo sé. Hay que tener paciencia y saber sostener los golpes. Cuando uno se sostiene en el ring tiene opción de dar algún golpe", declaró el técnico, afirmando que su equipo va a luchar siempre hasta el final.

Joao, ¿titular? Morata y Kondogbia entran en la convocatoria.

En el último partido de liga, Álvaro Morata y Geoffrey Kondogbia dieron un pequeño susto y se retiraron con molestias, pero a última hora han logrado entrar a la convocatoria. “Han querido estar y pidieron venir”. Por otro lado, el técnico analizó también la situación del portugués, afirmando que confía en él y que si le toca salir de inició “Joao debe ser el de los 30 minutos frente al Cádiz”, concluyó en rueda de prensa el argentino.