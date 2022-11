Un pobre Atleti se hunde en Oporto

Martes 1 de noviembre. Estadio do Dragão. Final de finales. El Atlético de Madrid vivió una verdadera final en casa de Oporto, ya que se jugaba el pase a la UEFA Europa League, sin embargo, el conjunto rojiblanco no estuvo a la altura de las circunstancias y cayó derrotado, no solo eso, ya que el resultado entre Bayer Leverkusen y Brujas no lo favoreció, quedándose fuera de toda competición europea.

El comienzo de la hecatombe

En el arranque del encuentro, el Atleti salió a buscar el primer gol, ya que sabía que tenía que ponerse por delante del marcador lo más temprano posible y casi lo logra de la mano de Joao Felix, pero el centro del portugués lo atajó Diogo Costa, sin embargo, tras esta ocasión, empezó a llegar el conjunto rojiblanco con mayor frecuencia, mientras tanto, el Oporto no se quedó esperando al Atlético de Madrid en su campo, muy por el contrario, aprovechaba las contras y salía con velocidad, intimidando el arco de Jan Oblak y abriendo el marcador al minuto 6 tras una contra y un pase-centro de Evanilson para Taremi, quien no dudó y reventó el arco rival.

Twitter: Oporto oficial

Momento de desesperación

Tras el golpe que supuso el gol, el Oporto siguió insistiendo, buscando golpear nuevamente al Atlético y sentenciar el partido, y tuvo fundamentos para hacerlo, ya que se mostraba más enérgico, más intenso, nada comparado con la imagen que desplegó el conjunto de Simeone, al cual se le veía muy apacible en el campo.

En el minuto 12 y tras una contra peligrosísima, Galeno casi anota el segundo tanto del partido, pero un gran Jan Oblak impidió que el partido se sentenciara tan pronto, ya que realizó un atajadón, sin embargo, el Atlético no despertaba.

Y llegó el segundo golpe

Con el transcurrir de los minutos, el conjunto rojiblanco empezó a tener más el balón y a llegar a las aproximaciones de Diogo Costa, sin embargo, un mal despeje provocó el segundo golpe de la noche. Tras un grave error de Savic y una contra veloz de Galeno, el jugador dio un pase atrás para Eustaquio, quien reventó el arco de Oblak y anotó el segundo gol para su equipo.

Twitter: Liga de Campeones oficial

Luego del segundo golpe, el Oporto siguió en lo suyo, presionando muy bien y buscando el arco de Oblak en cada oportunidad que tuvo, por el contrario, el Atleti siguió manso, muy bonacible y por momentos, hasta parecía que no jugaba.

En los instantes finales del primer tiempo, Oblak volvió a salvar a su equipo, ya que realizó otro atajadón tras un taco de Taremi para Otavinho, quien metió un remate cruzado potente y casi anota el tercero, pero si el Atlético aún estuvo dentro del partido, si todavía le quedaba alguna chance era gracias a este portero, no obstante, lo mejor que le pudo pasar al equipo de Simeone fue que finalizara el primer tiempo.

Entre luces y sombras

El segundo tiempo inició con los mismos onces, pero con una actitud distinta por parte del Atleti debido a que en los primeros minutos se le vio intenso, con ganas de remontar, no obstante, el Oporto no cambió su plan, atacando en cada situación que tuviera y estando cerca del tercero de la mano de Taremi, pero nuevamente, Don Jan Oblak despejó el peligro con gran oficio.

Con el transcurrir de los minutos, la intensidad que se vio en los primeros instantes de la segunda parte se diluyó y volvió a aparecer un Atlético sin ideas y sin ganas de presionar, siendo superado en cada línea y sufriendo minuto a minuto, estando cerca de sufrir un nuevo golpe tras una conexión entre Taremi y Evanilson, pero el remate del brasileño se marchó, con mucha suerte, por encima del travesaño.

La esperanza llegó y se diluyó

Sin embargo, la esperanza se abrió paso al minuto 67 tras un gol de Antoine Griezmann, pero el tanto fue anulado por falta previa de De Paul sobre Galeno, no obstante, en los minutos finales, el partido fue otro.

Ambos equipos lucharon por el gol, por un lado, estuvo el equipo local, el cual buscaba sentenciar el encuentro y la serie, por el contrario, el Atleti quería meterse en partido a través de un gol, pero parecía casi imposible que el arco de Diogo Costa se abriera esta noche, no obstante, en los instantes finales, tras un centro cerrado de Carrasco, Marcano anota en contra de su equipo, achicando distancias, pero siendo ya muy tarde para el Atlético de Madrid.

De esta manera, el Atleti termina, prontamente, su periplo por Europa, ya que la jornada anterior se quedó sin Champions League y en esta, se despidió de la opción de disputar Europa League.