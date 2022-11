Análisis del rival: el real Madrid recibe a un eliminado Celtic

El conjunto dirigido por Ancelotti buscará esa victoria que le asegure terminar la fase grupos ocupando la primera posición, pero el cuadro escocés no se lo pondrá para nada fácil, a peasr de estar ya eliminado de la competición europea.

El Celtic de Glasgow aún no conoce la victoria en esta edición de la Champions League. En los cinco partidos disputados hasta el momento, el cuadro escocés ha logrado dos empates, ambos frente al Shakhtar Donetsk; y tres derrotas, dos frente al Leipzig, y una contra el Real Madrid. Por lo tanto, cuentan con dos puntos, cuatro menos que el equipo que opupa la tercera plaza, el Shakhtar Dontsk, que cuenta con seis puntos. Esto signfica que pase lo que pase en los partidos, los verdiblancos no tienen ninguna posibilidad de clasificar a alguna competición europea. Pero esto no signfica que en la tarde-noche de mañana, salgan al partido sin intensidad y sin ganas de buscar los tres puntos, y quien lo piense, está totalmente equivocado.

Celtic vs Shakhtar Donetsk/ Foto: The Independent

Últimos enfrentamientos

Celtic 0 - 3 Real Madrid Champions League 06 septiembre 2022

En este partido los de Ancelotti no sufrieron en ningún momento del encuentro, fue un partido cómodo para los blancos, en el que los goles de Vinicius Jr, Modric y Hazard, le dieron la victoria al cuadro merengue.

Real Madrid 2 - 0 Celtic Partido amistoso 11 de agosto del 2012

Real Madrid 3 - 0 Celtic Champions League 19 de marzo del 1980

Celtic 2 - 0 Real Madrid Champions League 05 de marzo del 1980

Jugadores a destacar

El jugador con más partidos es el mediocampista australiano de 32 años, Mooy.

El jugador con más minutos es el portero inglés de 35 años, Hart.

El máximo goleador del equipo es el delantero japonés de 27 años, Furuhashi, que cuenta con 9 goles.

El jugador más amonestado es el central de 23 años, Jenz.

El máximo asistente es el delantero portugués de 23 años, Jota, con un total de cinco asistencias.

El jugador más veterano es el guardameta Hart.

Posible once

Portero

1 J. Hart

Defensa

6 M. Jenz

20 C.Carter-Vickers

3 G. Taylor

88 J. Juranovic

Mediocampo

41 R. Hatate

33 M. O´riley

13 A. Mooy

Delantera

38 D. Maeda

8 K. Furuhashi

11 L. Abada