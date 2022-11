Ancelotti: " No son solo tres puntos, tenemos que mostrar buena imagen"

El entrenador del Real Madrid ha hablado con la prensa tras empatar frente al Girona y antes de jugarse el primer puesto del grupo F en el partido frente al Celtic.

Carlo Ancelotti ha tratado varios temas polémicos de la semana como el arbitraje del pasado fin de semana o los jugadores lesionados que tiene en la plantilla.

Sobre el encuentro frente al Celtic F.C.

El encuentro con los medios de comunicación ha empezado a eso de las 17:30 horas de la tarde cuando Toni Kroos marchaba de su rueda de prensa. El italiano ha comparecido después de su jugador y ha comenzado hablando sobre el equipo que tiene en frente mañana, el Celtic F.C.: "Es un equipo intenso, estamos bien preparados. Tenemos ganas de mostrar nuestro mejor nivel. Es una noche de Champions en nuestro estadio y seremos capaces de sacar lo mejor", ha sido la respuesta del entrenador del Real Madrid para empezar con sus declaraciones.

El arbitraje

Seguidamente, el italiano ha sido preguntado por un tema del que se viene hablando toda la semana, el arbitraje de Melero López en el partido frente al Girona. Carlo ha querido dejar claro algunos asuntos respecto a la respuesta que dio en el postpartido: "No era con mala fe ni era una acusación al árbitro. Nunca he faltado al respeto a un árbitro y nunca lo haré, lo pueden decir ellos. He estado 1.200 partidos en el banquillo, si falto cuatro no pasa nada. Es suficiente decir que es un error. Nadie es infalible", ha aclarado.

Ausencias de jugadores importantes

Otro de los temas polémicos a los que se ha tenido que enfrentar Ancelotti en rueda de prensa ha sido ha sido las ausencias de jugadores importantes en el clave encuentro de Champions, a lo que él ha confirmado las ausencias de Aurelien Tchouameni y Karim Benzema.

Sobre el delantero francés y su posible ausencia pensando en el Mundial, Ancelotti ha querido dejar unas palabras para terminar su encuentro con la prensa: "Benzema no ha jugado porque no está bien, ha tenido un par de lesiones. No es un niño, tiene 34 años, se cuida pero ha de tener cuidado. Pensar que piensa en el Mundial es mala fe", ha concluido.