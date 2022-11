Ancelotti se enfrenta a una posible sanción

Aunque no es habitual ver a Carlo Ancelotti pronunciarse sobre las actuaciones arbitrales, el pasado domingo expuso una valoración sobre la acción que había dado paso al penalti del empate del Girona en el Santiago Bernabéu.

"No hay penalti. He hablado con Asensio y no toca con la mano. Es verdad que la posición es rara, pero no toca con la mano izquierda (...). No sé, se lo han inventado".