Previa Manchester City vs Sevilla: todo ya decidido para el miércoles

Llega la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, y en estas fechas hay dos posibilidades para los clubes que la disputan. Pueden tener opciones de dar la sorpresa y cambiar su posición en 90 minutos, o puede llegar todo ya decidido. Esta vez, vivimos la segunda situación.

Sevilla FC no ha podido sumar los suficientes puntos como para aspirar a los octavos de Champions, pero si para manter la tercera plaza que los deja jugar Europa League. Pep Guardiola ha conseguido asegurar el primer puesto para el Manchester City en las cinco jornadas anteriores.

Antecedentes

Esta misma temporada, el partido de ida fue catastrófico para los sevillistas. Aún con en equipo a las órdenes de Julen Lopetegui,, perdieron el partido 0-4 en una noche para olvidar.

Si vemos temporadas anteriores, ambos equipos ya habían coincidido en fase de grupo de Champions de la temporada 2015-16. El Sevilla perdió ambos partidos ese año y clasificó a Europa League con 6 puntos.

El primer partido fue en Inglaterra, dónde el conjunto hispalense perdió por 2-1. Los goles fueron de Konoplyanka para el Sevilla Rami en propia y De Bruyne para el Manchester City.

A la vuelta, en el Ramón Sánchez-Pizjuán los entrenados por Emery volvieron a perder esta vez 1-3. El entonces conjunto de Manuel Pellegrini consiguió los tres puntos con goles de Sterling, Fernandinho y Bony. Para el Sevilla marcó Trémoulinas.

De hecho esos son los tres únicos enfrentamientos entre ambos clubes en toda la historia, por lo que el Sevilla podría ganarle mañana al Manchester City por primera vez en su historia.

Acuña durante el partido ante el Cophenague || Foto: Getty Images

Bajas

Durante la derrota del rayo, aunque fue dura, pudimos ver a Acuña de nuevo en los terrenos de juego, por lo que es muy posible que salga de titular en el próximo partido de Champions ante el Manchester City. Quien si que continúa en la enfermería es Nianzou. El joven central francés será la única baja de los rojiblancos. Este jugador padece una lesión en el muslo que lo mantendrá aislado de los terrenos de juegos hasta mediados de Noviembre. Con el Mundial de Qatar inminente es muy probable que no volvamos a ver un partido de Nianzou hasta que la copa del mundo finalice.

Por otra parte, Guardiola si que presenta varias bajas más. Walker, Haaland, Phillips y Palmer son los cuatro jugadores que se perderán el encuentro del próximo miércoles. El lateral británico Kyle Walker sufre del abdomen y según los médicos de los "blues" estará de baja algunas semanas. Phillips sufre una lesión del hombro que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego un tiempo indefinido, ya que aun es pronto para determinar la duración de la lesión. La estrella noruega y máximo goleador del equipo era duda debido a una lesión en el pie pero en la rueda de prensa de Pep Guardiola, el técnico catalán ha confirmado que el delantero tendrá que ver el partido desde la enfermería, dejándole minutos a la joven promesa argentina Julián Álvarez.

Lamela durante el partido ante el Cophenague || Foto: Getty Images

Arbitraje

Grinfeld será el árbitro principal de este encuentro. El colegiado israelí de 41 años de edad, lleva participando en la FIFA desde 2012. Lo acompañará desde la sala VAR el italiano Marco Guida.

Declaraciones

Como he mencionado antes, Guardiola durante la rueda de prensa ha confirmado que Erling Haaland no pordrá jugar ante el Sevilla debido a la lesión: "Erling se siente mejor, pero todavía no está al cien por cien y no queremos correr riesgos". Sobre el posible once, ha confirmado que: "Algunos futbolistas que no juegan regularmente, lo harán"

También ha dedicado unas palabras de elogio hacia el club al que se enfrenta: "Me encantaría tener la vitrina de trofeos del Sevilla. Es un equipo con prestigio, en España y en Europa"

Convocatorias

Manchester City: aun sin confirmar

Sevilla FC: Bonou, Dimitrovic, Alberto Flores, Carmona, Marcao, Rekik, Kike Salas, M. Acuña, Alex Telles, Jesús Navas, Montiel, Joan Jordán, Papu Gómez, Isco, N. Gudelj, I. Rákitic, Delaney, Carlos Álvarez, Lamela, Januzaj, En Nesyri, Suso, Rafa Mir, Dolberg.

Posibles onces

Manchester City: Ederson, Stones, Laporte, Aké, Joao Cancelo, Rodri, Gundogan, K. De Bruyne, Foden, J. Álvarez, R. Mahrez.

Sevilla FC: Dimitrovic, Montiel, Gudelj, Marcao, M. Acuña, I. Rákitic, Joan Jordán, Isco, Lamela, Dolberg, Papu Gómez.