Análisis post: batacazo histórico en Portugal

El conjunto de Diego Pablo Simeone llegaba a Oporto sabiendo que no podía clasificarse para los octavos de la UEFA Champions League, pero dependía de sí mismo para clasificarse a la Europa League, más de 1500 rojiblancos querían mostrar su apoyo en esta situación complicada que está viviendo el club y tiñeron la ciudad lusa de rojiblanco.

El Cholo Simeone apostó en su once por Joao Félix, tras su gran actuación en Cádiz, el técnico rojiblanco decidió que el ex del Benfica entrase en la alineación. Éste formaría la delantera con Antoine Griezmann que parece estar liderando al equipo en este momento, Giménez volvería al once, volviendo Axel Witsel al mediocentro, el resto los mismos que en el último partido liguero frente al Cádiz.

El partido comenzaba con un Atleti que intentaba buscarle las cosquillas al conjunto de Sergio Conceiçao, pero tras varios desajustes defensivos, tónica de absolutamente todo el partido, el Oporto conseguía el primer gol en el minuto 5 tras un centro de Evanilson que remató en bandeja Taremi, el delantero más en forma del conjunto luso. El Atlético de Madrid se encontraba grogui y el Oporto aprovechó esta incomodidad rojiblanca para hacer el segundo en el minuto 26 por medio de Eustaquio, tras un error en un balón aéreo de Stefan Sávic, que le caería a Galeno, llegando a línea de fondo, poniendo el balón atrás y que remataría Eustaquio no pudiendo hacer nada Jan Oblak.

El partido continuaba con la misma tónica, un Atleti pasivo y un Oporto que parecía estar en un entrenamiento, los colchoneros pidieron penalti en un acción de Ángel Correa, pero Daniele Orsato, árbitro del encuentro, dijo que no había nada. Ofensivamente en la primera parte se puede destacar un tiro de Rodrigo De Paul, que detuvo sin problema Diogo Costa.

Fuente: Página Oficial del Atlético de Madrid

Tras el paso por el túnel de vestuarios, se vio un Atleti más agresivo aunque no conseguía incomodar al conjunto portugués. Oblak fue sin ninguna duda de lo mejor del conjunto rojiblanco, a pesar de recibir dos goles en la primera parte, el esloveno realizó hasta 6 paradas evitando así un goleada por parte del Oporto, en el minuto 70 tras un balón dividido entre De Paul y un jugador local, el rechace le caería a Griezmann mandándolo al fondo de las redes, pero quedó invalidado por falta del jugador argentino. Se produjeron cambios en el Atleti, entraron los Cunha, Carrasco en busca de conseguir un gol, pero éste no llegaría hasta prácticamente la última jugada tras un córner botado Yannick Carrasco, que un jugador del Oporto introduciría en su propia portería.

Fase de grupos desastrosa

El conjunto colchonero ha realizado la peor fase de grupos en la UEFA Champions League desde que el Cholo Simeone está en el banquillo rojiblanco. Cinco puntos de 18 posibles, con un bagaje de una victoria, la conseguida en la primera jornada frente al FC Porto, dos empates y tres derrotas. Algo que muestra la debacle en esta fase grupos es que el equipo rojiblanco no ha conseguido ningún punto fuera del Metropolitano, perdiendo los tres partidos que ha jugado como visitante.

Equipo sin ideas y sin juego

El Cholo Simeone ha utilizado dos sistemas de juego diferentes en muchos partidos para conseguir que el equipo pudiese hacerlo mejor, pero siendo realistas, ni el 4-4-2 ni el 3-5-2 ha funcionado, una defensa muy frágil en la que prácticamente todos los equipos pueden hacerle daño, el equipo madrileño sólo ha dejado la portería a cero en cuatro ocasiones en lo que va de temporada, dato que deja muy en entredicho a la zaga colchonera, el medio ha sufrido numerosos cambios en lo que va de temporada, numerosas lesiones, jugadores que son irregulares han hecho que el Cholo no haya encontrado sus centrocampistas titulares. La lesión de Koke está afectando mucho al equipo, cuando el capitán juega el Atleti muestra una mejor versión.

En cuanto al ataque, el técnico rojiblanco ha repetido pocas veces su pareja ofensiva, rotándose así entre Correa, Griezmann, Cunha, Morata y Joao Félix, algo que muestra que no hay ninguno de ellos que destaque entre los demás.

Fuente: Página Oficial del Atlético de Madrid

¿Y ahora qué…?

A día 1 de Noviembre el Atleti se encuentra en un situación muy complicada, económica y deportivamente hablando, por la parte de los ingresos además de no conseguir la clasificación para los octavos de final de la Champions, que suponía una gran cantidad de recompensa económica por parte de la UEFA, el equipo no ha conseguido ni la clasificación para la Europa League por lo que el cuadro rojiblanco debe lidiar con esto.

En la parte deportiva, la situación es surrealista, se encuentran a ocho puntos del FC Barcelona y a nueve puntos del Real Madrid que es el líder de LaLiga Santander, se encuentran sin competición europea y afrontarán la primera eliminatoria copera en poco más de 10 días.

Antoine Griezmann en sus declaraciones después del partido asumió esta situación y exclamó “debemos apretar el culo y cerrar la boca”. Veremos cómo continúa la temporada colchonera...

Fuente: Página Oficial del Atlético de Madrid