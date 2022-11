Ancelotti: "Asensio ha sido el mejor del partido"

“Marco ha sido el mejor del partido. Ha jugado de extremo y ha combinado bien con Valverde. La mayoría del tiempo Asensio se quedaba como extremo, pero está claro que cuando entra por el centro tiene toda la calidad necesaria de un media punta, con balón y sin balón”, dijo Ancelotti. Es sorprendente que el técnico italiano diga esto tras el inicio del temporada de Asensio, quien llegó a enfadarse por no jugar ni un minuto frente al Mallorca, pero Ancelotti explicó que “ha aguantado con buena actitud cuando no ha jugado. El trabajo que ha hecho este tiempo le ha ayudado a mostrar ahora su calidad al equipo. No tenía dudad, pero a veces, cuando tú no estás contento puedes tener una lección positiva o negativa y él la ha tenido positiva”.

"Teniendo en cuenta que no está Karim, estos jugadores lo han hecho bien"

Otro de los destacados del partido fue Fede Valverde, que volvió a marcar un gol desde fuera del área. El técnico Ancelotti fue preguntado por los goles que podría llegar a marcar, a lo que respondió que “15 goles para Fede estaría bien, tiene una calidad impresionante en el tiro”. Vinicius y Rodrygo también marcaron, son ahora mismo junto con Valverde, los máximos goleadores del equipo, y fueron protagonistas, por su calidad y porque parece que no tienen techo, algo que confirmó Ancelotti: “Es bastante evidente la calidad individual que tienen. Son profesionales muy serios y humildes. No tienen techo. Lo están haciendo bien, tienen la posibilidad de mejorar en muchas cosas teniendo en cuenta que lo están haciendo bien. Teniendo en cuenta que no está Karim, esto ha dado la posibilidad de asumir a estos jugadores diferentes responsabilidades y lo han hecho bien”.

"Hemos cumplido"

El partido fue perfecto, ya que el Real Madrid no solo goleó y cumplió el objetivo de ser primero de grupo, sino que volvió a recuperar el buen juego, esto se debe a que “la interpretación del partido ha sido buena desde el principio, el equipo estaba concentrado, queríamos volver a tener buenas sensaciones y lo hemos cumplido”. El primer gol lo marcó Modric de penalti, a quien Ancelotti ya no sorprende porque “es lo de siempre. Si los jóvenes te sorprenden siempre, Luka o Toni nunca te sorprenden, jugadores de calidad y experiencia única. Están bien los dos, la edad no es la de un niño, pero están muy bien”.

"Vinicius y Rodrygo serán protagonistas en el Mundial"

La rueda de prensa terminó con varias preguntas sobre el Mundial, en las que el técnico italiano afirmó que Vinicius y Rodrygo serán protagonistas y que Sergio Ramos por la experiencia y calidad que tiene, si está muy bien, y a mí me lo parece, tiene que ir al mundial porque es uno de los mejores centrales del mundo”.