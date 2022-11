Diego Martínez: "El Atlético Baleares está llamado a ser de los primeros"

Diego Martínez ha comparecido en la previa del encuentro que enfrentará a Atlético Baleares y Numancia en tierras baleares este domingo. El técnico riojano ha defendido la actuación de su equipo durante los últimos partidos pese a la evidente falta de gol, y es que el Numancia tan solo ha marcado en tres de los diez encuentros disputados hasta el momento, sumando el pobre bagaje de 5 tantos. El Atlético Baleares pondrá a prueba al Numancia en un inicio complicado de temporada para los isleños, que actualmente son penúltimos en la clasificación.

Detalles que marcan la diferencia

A eso se ha referido el preparador numantino, que ha indicado que "al final son detalles, el otro día la diferencia está en que entre el balón, nos preocupa la falta de gol, pero el otro día hicimos ocasiones suficientes para marcar".

El tema anímico será clave en el duelo de esta jornada, con un equipo soriano que, aunque no está haciendo las cosas mal, no encuentra el camino del gol. Diego Martínez ha querido resaltar que "los jugadores están haciendo su trabajo lo mejor posible" y que quiere que "cuando la tengan vuelvan a intentar finalizarla". Al ser preguntado por las pocas ocasiones que consiguió el Numancia durante los primeros cuarenta y cinco minutos, Diego ha sido claro "a todos nos gustaría salir los primeros minutos y avasallar al rival, pero si no lo hacemos es porque no podemos".

En frente, estará el Atlético Baleares, un equipo en puestos de descenso aunque "llamado a estar de los primeros" según el míster, que ha augurado "un partido en el que los dos equipos queramos ser dominadores, ponerse por delante será muy importante ya que les podrá generar dudas". En otro orden de cosas, Íker Amorrortu ha sido operado con éxito de las dolencias en su tobillo izquierdo y ya está descontando días para poder volver a entrenar con el grupo.