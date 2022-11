Análisis del rival del Betis: En un derbi desaparece la clasificación

El gran derbi sevillano es, sin duda, uno de los partidos más emocionantes de LaLiga y ambas aficiones siempre lo esperan con ansia. La rivalidad entre los dos equipos es enorme y eso es, precisamente, lo que hace tan bonito y vibrante este encuentro.

Betis y Sevilla llegan en situaciones muy diferentes: Los de Manuel Pellegrini reciben al Sevilla FC en zona Champions mientras que el conjunto de Nervión, tras el empate entre Cádiz y Getafe ocupa el puesto 19º. Sin embargo, en estos casos, la tabla clasificatoria pasa a un segundo plano.

Dinámica

El Sevilla ha consumado esta temporada uno de los peores comienzos de su historia. Hasta ahora solo ha ganado dos partidos, frente al Espanyol y RCD Mallorca, ambos fuera de casa. Por otra parte, en Liga de Campeones ha quedado 3º en un grupo con el City, Dortmund y Copenhagen. El cuadro rojiblanco conocerá su rival de la fase previa a los octavos de la Europa League este lunes 7 de septiembre.

La directiva sevillista decidió darle el finiquito a Julen Lopetegui debido a los malos resultados y en su lugar vino un viejo conocido para la afición, Jorge Sampaoli.

Cerrojo marroquí en la portería

Cierto es que una de las piezas clave en este Sevilla es la portería. Bono se ha ganado la confianza de su equipo y afición. Sin duda ha sido en más de una ocasión “el salvador” y “culpable” de algún partido del Sevilla.

El portero marroquí irá convocado con su selección en el próximo Mundial de Qatar que empieza este mes de noviembre.

Por otro lado, Dimitrovic, segundo portero, también ha firmado buenas acciones y partidos. El guardameta serbio también viajará hasta Qatar para jugar la Copa del Mundo con su selección.

Línea defensiva con rotaciones obligadas

Tanto Lopetegui como Sampaoli han tenido que reinventarse a la hora de elegir la defensa titular. Ya el año pasado los sevillistas tuvieron mala suerte con las lesiones y este año les está pasando algo parecido. Marcao, incorporación de este mercado veraniego, se lesionó durante la pretemporada y no pudo debutar hasta principios de octubre. También han estado lesionados en este inicio de temporada Nianzu y Fernando, aunque ambos ha entrenado en las sesiones previas al derbi.

El Sevilla ha perdido este verano a dos de las que fueron sus mejores armas durante la temporada anterior, Diego Carlos y Koundé. Parece que el conjunto de Nervión no ha sabido reforzar bien la posición de central tras estas dos salidas.

Mediocentro de nivel

Isco Alarcón, ex del Real Madrid, ha sido el fichaje que más sensación ha causado entre los sevillistas. No obstante, el malagueño no estará disponible para jugar el gran derbi por acumulación de tarjetas. Sí estará “El Papu” Gómez, jugador clave en los planes de Sampaoli. Iván Rakitk ya conoce más que de sobra cómo se viven los derbis sevillanos y, además, aunque su rendimiento no está siendo el mejor, también es importante para el equipo. Joan Jordán es otro jugador que está contando con muchos minutos en los últimos partidos.

Delantera

El problema del gol vuelve a estar presente en Nervión. Actualmente, el Sevilla cuenta con tres delanteros: Rafa Mir, En-Nesyri y el danés Kasper Dolberg. Entre los tres solo han marcado un gol en liga. Lo transformó el español. Estos números generan dudas entre los técnicos y por eso han probado a jugar sin delantero y en su lugar hacer con Erik Lamela, máximo goleador del equipo junto con Óliver Torres, de falso “9” o doble punta con Isco y Papu.

Sistema de juego

El Sevilla ha probado varios dibujos alternativos: Línea de 4 en defensa o tres centrales y dos carrileros. Y en cuanto a ataque un delantero en punta, dos o incluso ninguno.

La capital andaluza vivirá un partido trepidante que seguro estará cargado de emoción. No es un partido cualquiera. Ganar supone una inyección de moral muy grande y por eso ambos equipos dejarán todo el campo para no defraudar a los suyos.