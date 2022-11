Previa Real Oviedo - Granada CF: dar la vuelta a la situación a domicilio

La Liga Smartbank llega este fin de semana tras la jornada intersemanal a su decimoquinta jornada, que medirá en el Carlos Tartiere al Real Oviedo y al Granada CF este domingo. Un encuentro importante para dos equipos que no están rindiendo en esta primera parte de la temporada como se esperaba: el Real Oviedo quiere conseguir un triunfo que le ayude a salir de los puestos de descenso, mientras que el Granada CF aspira a volver al camino de la victoria tras varios empates consecutivos para volver a meterse en los puestos de promoción de ascenso.

Ganar para salir del descenso

El Real Oviedo, llega a este partido después de caer derrotado de forma cruel ante el Villarreal B en el Mini Estadi por 2-1, pues pese a que los asturianos se adelantaron en el marcador, el conjunto rival supo darle la vuelta al resultado y llevarse la victoria con un gol en el minuto 92. De esta manera, el Oviedo ocupa actualmente la decimonovena posición con 13 puntos, es el conjunto que delimita los puestos de descenso y está empatado a puntos con el CD Lugo, que marca las posiciones de permanencia. Así pues, el equipo asturiano necesita una victoria de manera urgente para poder salir de los puestos de peligro y poder entrar en una buena dinámica de resultados que le ayude a escalar posiciones tras un inicio de temporada más que decepcionante.

La campaña del Real Oviedo, comenzó con Jon Bolo en el banquillo, un proyecto que se veía ilusionante. Sin embargo, pese a que el equipo comenzó con dos triunfos en las primeras tres jornadas ante el CD Leganés como local y Racing de Santander en El Sardinero, el Oviedo se vino abajo muy pronto entrando en una dinámica realmente mala pues encadenanó hasta ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria, lo que provocó que tras la derrota en el Carlos Belmonte ante el Albacete CF, Bolo fuese destituido. Su sustituto ha sido Álvaro Cervera, con el que el conjunto carbayón ganó en su primera jornada al frente del banquillo como local frente al Málaga CF, aunque ha afrontado dos derrotas en las últimas dos jornadas, lo que ha hecho que el Oviedo entre en puestos de descenso. Ahora, los asturianos tienen el objetivo de darle la vuelta a la situación comenzando en esta jornada llevándose los tres puntos ante su afición.

Para este partido, Álvaro Cervera ha realizado una convocatoria de 19 jugadores, en la que destacan el regreso de Viti y Jimmy, que han estado lesionados en los últimos encuentros, mientras que hasta seis jugadores son baja por lesión: Koba, Borja Sánchez, Sangalli, Pomares, Miguelón y Javi Mier. Por otro lado, el técnico del equipo oviedista ha dejado fuera de la lista a Mario Fuente, que regresará al filial. El que sí entra en la convocatoria subiendo desde el filial es Mangel, centrocampista que ya disputó varios minutos en el último encuentro. Así pues, se espera una alineación en la que la referencia en el ataque sea Borja Bastón, mientras que el centro del campo puede que esté comandado por Luismi y Montoro, que se enfrentará a su exequipo.

Un triunfo para volver a los puestos de promoción

El Granada CF afronta este duelo después de empatar 0-0 ante el Levante UD en Los Cármenes, en un encuentro muy pobre por parte de ambos conjuntos y en el que realmente no hubo muchas ocasiones para desempatar el resultado. De esta manera, es el segundo empate consecutivo sin goles y el cuarto de la temporada para el Granada. En cuanto a la clasificación, el equipo rojiblanco se encuentra actualmente en séptima posición, fuera de los puestos de promoción de ascenso, con 22 puntos, a uno de los puestos de promoción y a cinco de los puestos de ascenso directo a Primera División. De esta manera, el Granada CF quiere volver a reencontrarse con una victoria que le permita escalar puestos en la tabla clasificatoria.

El Granada CF está teniendo esta temporada varios problemas que le están perjudicando para poder estar en los puestos más altos de la clasificación. Uno de los mayores problemas es el bajo rendimiento que está dando a domicilio, donde se muestra como un equipo débil y endeble. De hecho, el Granada CF solamente ha conseguido hasta el momento un triunfo lejos de Los Cármenes, el conseguido en la primera jornada por 0-2 ante la UD Ibiza, por lo que arrastra hasta seis partidos consecutivos como visitante sin ganar. Por otra parte, otra de las tareas pendientes es la de mejorar la eficacia de cara a gol, pues el conjunto granadinista solo ha marcado un gol en las últimas cuatro jornadas, aunque en general sí que está teniendo ocasiones.

Pese a estos datos, todo no es negativo, pues aunque está marcando pocos goles, también está encajando pocos, pues al Granada solo le han marcado en cinco de los 14 partidos disputados hasta el momento, mientras que con Karanka en total son 12 los partidos en los que el equipo no ha encajado ningún gol, siendo el único entrenador en la historia del club en conseguir algo así.

Para este encuentro, Aitor Karanka tiene las bajas por lesión de Torrente, André Ferreira, Rochina y Sergio Ruiz, mientras que ha recuperado a Jonathan Silva, que ha sido baja en los últimos encuentros por molestias que arrastraba. Así pues, es posible que la alineación sea parecida a la de las últimas jornadas, ya que el técnico vasco ha confirmado en rueda de prensa que si hay algún cambio en el once, será por decisión técnica, y no por rotaciones o por dosificar.

La pareja de centrales es posible que sea la formada por Ignasi Miquel y Miguel Rubio, mientras que Jonathan Silva o Quini podrían salir de inicio en el lateral izquierdo, donde también está la opción de Neva, que ya fue titular en el último partido. Ricard Sánchez jugará en el lateral derecho, mientras que el resto de la alineación podría ser casi idéntica a la de los últimos encuentros, con Callejón como referencia en el ataque, acompañado en las bandas por Uzuni y Puertas.

Declaraciones de Cervera y Karanka

El entrenador del Real Oviedo,, Álvaro Cervera, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la posición de su equipo en la clasificación: "La veo con preocupación, no solo ahora, también viene del pasado reciente. No somos eficientes en las jugadas a balón parado y eso lo saben los contrarios. Estamos intentando hacer cambios, que no aseguren que dejen de marcarnos, pero a lo mejor conseguimos estar más atentos". También ha hablado acerca del rival: "El último partido que le vi fue un espectáculo. Fueron muy peligrosos, rápidos. Creo que el Granada es un equipo al que hay que controlar si le quieres ganar. Si lo dejas libre y te pegas con él, te va a ganar. Tenemos nuestra manera de plantear el partido". Por último, ha hablado sobre la imagen del equipo: "A mí, del equipo me gusta todo menos los resultados, ese es el titular. Pero el que escuche esto dirá “este tío es tonto”. Me gusta todo lo que veo. Si no cambian los resultados lo tendremos muy fastidiado, pero lo demás me gusta. Me gusta el día a día, pero los resultados tienen que cambiar".

Por su parte, también ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, que ha hablado acerca de la falta de definición en su equipo: "Lo primero es transmitir confianza. Fui defensa, pero mi hermano fue delantero y siempre se ha dicho lo de las rachas. Si los de arriba están de dulce y meten goles, todo perfecto, pero no es uno el que no mete, es el equipo en general. Seguir manteniendo la confianza y trabajar tema de finalización". También ha hablado sobre su rival: "Álvaro está intentando crear su filosofía, están teniendo problemas con lesiones, no está teniendo facilidad para hacer los onces. Está dando lo máximo y conseguir lo que hizo en el Cádiz, que es mucho. Es un gran entrenador e intenta dar esos pasos necesarios". Por último, ha hablado acerca de lo que significa tener tres partidos en una semana: "El equipo está físicamente mejor y tácticamente. Hace tres semanas o un mes el equipo no estaba bien por la pretemporada, pero ahora han cogido el tono físico y se está notando".

Convocatorias

Real Oviedo: Braat, Tomeu Nadal, Rodri Tarín, David Costas, Luismi, Viti, Borja Bastón, Marcelo, Dani Calvo, Jimmy, Luengo, Obeng, Aceves, Montoro, Hugo Rama, Sergi Enrich, Lucas Ahijado, Bretones y Mangel.

Granada CF: sin confirmar.

Posibles alineaciones

Real Oviedo: Braat, Lucas Ahijado, Dani Calvo, Rodri Tarín, Aceves, Luismi, Montoro, Bretones, Rozada, Obeng y Borja Bastón.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini, Petrovic, Bodiger, Melendo, Puertas, Uzuni y Callejón.