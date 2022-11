Previa Villarreal CF vs RCD Mallorca: trata de arrancarlo, Quique

El Villarreal CF recibe este próximo domingo al RCD Mallorca con el objetivo de lograr la primera victoria bajo los mandos de Quique Setién. El técnico cántabro no ha empezado con buen pie su andadura en el conjunto groguet. De los tres partidos que lleva en el cargo entre LaLiga Santander y UEFA Conference League, ha sumado un empate y dos derrotas, un récord nada positivo teniendo en cuenta la entidad del club que dirige. Aun así, el margen de mejora es amplio y una buena piedra de toque será el Mallorca de Javier Aguirre.

Situación de ambos conjuntos

El Villarreal de Quique Setién no consigue arrancar, al menos de momento. Tan solo una semana después de su repentino fichaje, el técnico cántabro todavía no ha conseguido brindarle una victoria a su nueva afición. Y es que, a pesar de ver las trazas del nuevo submarino amarillo de Setién, el conjunto groguet no parece estar encajando de buena manera el cambio de técnico. Un empate (2-2 vs Hapoel) y dos derrotas (1-0 vs Athletic, 3-0 vs Lech Poznan) han supuesto un duro revés a la energía con la que Setién aterrizaba en Villarreal.

Manu Trigueros luciendo la cinta de capitán frente al Lech Poznan | Foto: @VillarrealCF

Sin embargo, los dos tropiezos en la Conference League resultan intrascendentes, ya que el submarino tenía garantizada la primera plaza del grupo C tras la marcha de Emery. La derrota en San Mamés resulto más dolorosa por ser frente a un rival directo como lo es el Athletic Club y porque, a pesar de ostentar el 57% de la posesión y más de 500 pases (estilo innegociable para Quique) el Villarreal tan solo logró rematar tres veces a portería, llevando poco peligro hacia los dominios de Unai Simón.

Por su parte, el Mallorca del "Vasco" Aguirre llega con la seria intención de pescar en río revuelto. Tras sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas, el conjunto bermellón se muestra como un oponente nada fácil de doblegar y que sabe usar sus armas para hacer mucho daño. Prueba de ello la tienen en Valencia, la misma ciudad donde se jugará este encuentro, donde el Mallorca logró remontar y vencer en Mestalla al Valencia de Gattuso.

No obstante, el Mallorca acudirá al Ciutat de València con bajas claves en defensa y en el banquillo. El técnico mexicano cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción tras ser expulsado en las postrimerías del encuentro ante el Espanyol, al igual que Pablo Maffeo, aunque el lateral se retiró antes por lesión. Tampoco estará el capitán Raíllo por acumulación de tarjetas amarillas.

Antecedentes

De buen recuerdo para la afición amarilla resulta el emparejamiento frente al Mallorca. Al menos, teniendo en cuenta lo sucedido la pasada temporada. De las dos veces que groguets y bermellones se enfrentaron, el Villarreal sacó cuatro puntos de los seis posibles además de no encajar ningún gol. El encuentro de ida en Son Moix se saldó con un sobrio 0-0, donde ninguno de los dos equipos logró encontrar la llave hacia la victoria.

El siguiente enfrentamiento, correspondiente a la jornada 22, marcó las diferencias entre los dos equipos con un claro 3-0. El conjunto amarillo logró encarrilar rápidamente el encuentro, llegando a ganar por 2-0 en la primera media hora de juego gracias a los tantos de Franco Russo en propia meta y Manu Trigueros. El tanto final lo logró Dani Parejo tras transformar un penalti en el minuto 87 que finiquitó el choque.

Declaraciones

Quique Setién atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido. El técnico cántabro advirtió que no será nada sencillo doblegar al Mallorca en el Ciutat de València y destacó la importancia de los tres puntos en juego este domingo. "El Villarreal siempre debe salir a ganar, da igual en casa o fuera. Es verdad que es el último partido en el pequeño exilio. La idea es ir al parón ganando los dos partidos que nos quedan", dijo Quique.

De su rival, Setién dijo que el Mallorca es un equipo "bien organizado" y "con muchos registros de juego". "Nadie le ha ganado fácil, siempre han comprometido a todos los rivales. Son todos sus partidos muy igualados", añadió el técnico.

Setién antes de dirigir la sesión de entrenamiento | Foto: villarrealcf.es

Además, también analizó la situación del equipo y la adaptación a un nuevo entrenador. "Ellos llevan dos años con una idea y con un entrenador, pero ahora hay otro que les pide otras cosas y ahora deben cambiar a otra idea diferente, esto es algo que requiere tiempo y que debemos trabajar. Estamos condicionados con el tiempo, ya que no estamos pudiendo trabajar para ir mejorando. Es bueno tener tranquilidad y tener confianza en lo que hacemos. A mí me gustaría que todo fuera más rápido, pero solo llevamos ocho días. Por ello debemos tener paciencia", comentó.

Árbitros del partido

El encuentro estará dirigido por el colegiado Alejandro Muñiz Ruiz. Le acompañarán como asistentes Ignacio Alonso López y Fabián Blanco Rodríguez, mientras que el árbitro VAR será David Medié Jiménez.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Santander será disputado el domingo 6 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Ciutat de València. El encuentro se retransmitirá a través de DAZN.

Posibles onces

Villarreal: Rulli; Femenía, Mandi, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Yéremi Pino, Danjuma, Morales.

Mallorca: Rajkovic; Gio González, Valjent, Nastasic, Copete, Jaume Costa; Baba, Antonio Sánchez, Ruiz de Galarreta; Kang-in Lee, Muriqi.