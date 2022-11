Simeone: “Soy un agradecido a la afición del Atlético de Madrid”

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, compareció en rueda de prensa tras el partido frente al RCD Espanyol celebrado este domingo 6 de noviembre, correspondiente a la 13º jornada de LaLiga Santander. La mala racha del equipo y el disgusto de una afición molesta con su equipo fueron los elementos más destacados tras acabar el encuentro.

Frustración tras otro partido sin ganar

El partido entre madrileños y catalanes acabó en empate (1-1), y por ende, con mal sabor entre los futbolistas rojiblancos ya que los rivales se quedaron muy pronto, en el minuto 28, con uno menos. “El disgusto es normal, después de haber recibido las derrotas de Cádiz y Oporto, sobre todo por el partido que se hizo. El equipo quiere desde el entusiasmo, la energía y la ganas, fíjate que tuvimos varias ocasiones de gol, pero no lo encontramos. Hay que tener tranquilidad y a partir de eso aparecerá lo que tiene el equipo. Generó situaciones y cuando la contundencia no está en el camino, los partidos se complican…”, comenzó el entrenador en rueda de prensa.

¿Necesita el equipo más rebeldía de sus jugadores?

"El campo habla por sí solo. No hay mejor expresión de lo que uno puede desarrollar en el terreno de juego. Debemos buscar lo que hemos encontrado después del 0-1, mucho más dinámicos, con mucha más agresividad. Con 0-0, más allá de dominar, costó, admitió Simeone, que cree que a partir del minuto 70 se vio a un equipo diferente. “Buscamos ese gol pero debido a la gran actuación de Lecomte y el buen hacer defensivo del Espanyol no pudimos resolver'', añadió el entrenador rojiblanco.

Ambiente extraño en el Metropolitano

Tras el bache europeo y la mala situación rojiblanca, la grada de animación colchonera iniciaba vacía en el día de hoy como protesta. “Siempre cuento que llegué al Atlético como jugador joven. La primera temporada fue muy mala, con un equipo que no podía generar nada y siempre me quisieron y estuvieron cerca de mi a pesar de que yo aún no les había dado nada.

Diego Pablo Simeone agradeciendo el apoyo de la afición tras la eliminación en la UEFA Champions League. Getty Images

Luego ganamos la Copa y la Liga, pude volver como futbolista para casi cerrar mi carrera y ahora volví como entrenador. Soy un agradecido al aficionado del Atlético por toda la vida. Porque el cariño de siempre no me lo va a desacomodar ninguna situación circunstancial”, declaró Simeone, afirmando que el amor hacia su afición es incondicional.

¿Falta de acierto o frustración interna?

"Una cosa viene de la mano de la otra. No pudimos encontrar las situaciones en el primer tiempo después de jugar con uno más gran parte del partido, ellos marcaron, y a partir de ese momento, el equipo subió un paso más las ganas de tener situaciones, peligro, intensidad, fue generando ocasiones. Si uno no tiene contundencia, la parte mental toma fuerza. Ves que tienes una ocasión y luego otra y otra y no puedes concretar... Normalmente somos un conjunto que tiene mucha más precisión que la que se está mostrando. Salvo el partido contra el Oporto, muy malo en todos los sentidos, en el resto siempre hubo situaciones de gol, respondió el Cholo.

¿Necesita el club el parón de selecciones?

De los últimos cuatro encuentros, el club rojiblanco no ha logrado vencer en ninguno de ellos, incluyendo la eliminación en Europa League y UEFA Champions League. La mala situación interna está provocando que desde fuera se vea la necesidad del parón. "Se está haciendo largo a partir de aquel penalti con el Leverkusen. Si hubiéramos marcado, se hablaría de algo épico del Atlético, habríamos jugado con otra energía en Cádiz, de otra manera en Oporto, pero no pasó. La realidad es lo que está pasando, que se nos ve falto de seguridad para tener tranquilidad y frialdad para resolver mejor en el área. Y tenemos que resolverlo nosotros, desde el club y el cuerpo técnico".

Carrasco, en el momento previo a lanzar el penalti frente al Bayer Leverkusen. Foto: Getty Images.

“La realidad es que ahora nos queda un partido en Mallorca duro y tenemos que creer en los jugadores que tenemos. La entrada de João, igual que en Cádiz, mostró lo que todos queremos de él y una pena que no pueda estar contra el Mallorca por su amarilla, pero también hay cosas positivas. Volvió Llorente, Lemar, nos dio algo más de juego y a seguir trabajando”, finalizó Simeone, dejando claro que desde dentro del club no pueden pensar en tomarse un descanso.