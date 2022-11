Karanka: "Por mi puesto no he temido nunca, ni aquí ni en ningún sitio"

Tras la derrota del Granada CF contra el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, después de estar en superioridad numérica durante más de 50 minutos, el entrenador del conjunto granadino, Aitor Karanka, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha comentado que ha sido "un partido decepcionante" y "para analizar bien en profundidad y ver qué ha pasado". Tras esta dura derrota, el entrenador queda muy cuestionado, pero Karanka ha comentado que no ha temido por su puesto "nunca, ni aquí ni en ningún sitio".

Karanka ha añadido que está haciendo el trabajo que se del encomendó desde que volvió a Granada y lo seguirá haciendo. "No tengo problema. Hemos dado un paso atrás. Veníamos haciendo partidos buenos. Estaba contento con la calidad de la plantilla. Hoy es un partido para no hablar mucho. No es normal que con tanta calidad no hayamos creado ocasiones ante un equipo con 10", ha señalado.

El técnico del Granada CF ha indicado que sabían que el Oviedo sería complicado, "con entrenador nuevo y delante de su gente" en un partido que luego "se ha puesto mejor" para su equipo "con un jugador más", pero en el que han sido "incapaces de crear un gol y casi de crear ocasiones".

Karanka ha lamentado que el Granada CF no ha sido capaz de crear "contra un equipo con 10 jugadores". "Contra el Levante crear ocasiones era complicado y las tuvimos al final. Hoy contra el Oviedo y con 10, hemos sido incapaces. Es un partido para analizar en profundidad y ver qué ha pasado", ha insistido.

Cuestionado sobre los cambios que ha realizado, Karanka ha dicho que ha sustituido a Neva, que venía de ocho meses de lesión tras jugar el otro día y era imposible que aguantase los 90 minutos, ya que temía que "en transiciones el Oviedo hiciese daño". "He sacado lo que había en el banquillo, gente que normalmente es titular, salvo el caso del lateral izquierdo", ha apuntado.

Por último, Karanka ha dicho que seguirá unidos ya que "no queda otra" y "este equipo ha dado muy buena imagen". "Lo de fuera no está siendo bueno ni lo que queremos. En estos momentos, con un parón de liga de dos semanas, estaremos más juntos que nunca. Vamos a analizar bien lo que ha pasado y ver qué nos depara el futuro", ha señalado.