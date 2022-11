Ancelotti: "Benzema no va a jugar mañana porque las sensaciones no son buenas"

Karim Benzema no jugará por octavo partido esta temporada. El Real Madrid deberá hacer frente, de nuevo, a un partido sin el actual Balón de oro. El delantero francés sigue con molestias y no está en su máximo nivel, por lo que no participará en el partido contra el Rayo Vallecano.

Carlo Ancelotti ha dejado claro que es: "Porque las sensaciones no son buenas. Entrenó el viernes, parecía que estaba bien, pero le costaba un poco, así que no va a estar disponible para mañana”. Aún así, Ancelotti, preguntado por si la ausencia de Benzema se debe a no forzar por la cercanía del Mundial, ha dejado claro: “Nosotros miramos a los hechos, que dicen que no puede jugar, así que no va a jugar”, para zanjar cualquier especulación acerca de si el jugador francés no juega porque se quiere reservar para la cita mundialista.

"A Rodrygo le veo más como delantero"

Si bien es cierto que el técnico del Real Madrid, aunque ha afirmado que “a Karim le necesitaremos después del parón y estamos seguros de que volverá a su mejor nivel”, ha dejado claro: “Hemos arreglado la falta de Benzema con jugadores como Valverde, Vinicius o Rodrygo, que han podido mostrar que tienen mucha calidad”. Sobre este último, Ancelotti ha explicado que “extremo no es su mejor posición, le veo más como delantero. Tiene una gran proyección”. Ante la comparación entre Ronaldo Nazario y Rodrygo, Ancelotti ha respondido entre risas: “Ronaldo Nazario no tuvo la suerte que está teniendo Rodrygo en este momento, porque el dominio del Madrid en la Champions no era tal. Rodrygo puede disfrutar de esto. Además, si Rodrygo llega al nivel de Ronaldo… le podríamos hacer una estatua”.

"La combinación de Asensio y Valverde puede ser buena para el futuro"

Asensio y Hazard han sido otros de los nombres de los que más se ha hablado en la rueda de prensa. Sobre Asensio, el entrenador italiano ha dicho que “puede jugar en dos posiciones distintas. Está claro que cuando juega por dentro es capaz de mostrar mejor su calidad”, además: “La combinación con Valverde le está saliendo bien, no han jugado muchas veces juntos, pero las veces que lo han hecho han demostrado que pueden hacerlo, porque se combinan bien. Esto puede ser bueno para nosotros en el futuro”.

"Si algún jugador pide salir, tenemos que escucharle"

En cuanto a Hazard, Carlo Ancelotti ha explicado que su falta de minutos es debido a la competencia: “Hay ocasiones en las que muchos futbolistas no han tenido los minutos que merecían por una cuestión de competencia. La competencia es motivación y en un equipo grande debemos tenerla, por eso hay jugadores con menos minutos de los que merecen; a Hazard le ha pasado esto”, ha declarado Ancelotti. Además, ha vuelto a dejar claro que el mercado no es una opción, “pero claro, si hay alguien que pide salir, tenemos que escucharle”, refiriéndose al jugador belga.

Carlo Ancelotti también ha sido preguntado por dos jugadores de la cantera, Iker Bravo y Álvaro Rodríguez, de los que ha comentado que “lo están haciendo bien, son delanteros con buena perspectiva y cuando sea el momento podrán ser útiles para el primer equipo”. Sobre el partido contra el Rayo, ha explicado: “El Rayo es un equipo que juega muy bien, sobre todo en casa, con intensidad y bien organizado. El partido es complicado, pero el equipo está preparado e intentaremos sacar lo mejor porque solo así se puede ganar”.

Además, el entrenador del Real Madrid le desea lo mejor a Piqué en su futuro, ha dicho que es “uno de los centrales más fuertes que ha tenido esta época del fútbol” y destaca que “es importante que tú decidas parar y no que alguien te diga que tienes que parar”.

"Ojalá lo puedan hacer bien"

La rueda de prensa ha terminado con una pregunta sobre el sorteo de Champions, sobre el que Ancelotti ha dicho: “Los rivales son siempre difíciles” y con una mención con sorna sobre el sorteo del año pasado, que se tuvo que repetir porque hubo equivocación con las bolas: “Ojalá lo puedan hacer bien”.