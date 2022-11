Ancelotti: "Hemos tenido un nivel más bajo de contundencia"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio de Vallecas tras consumar la primera derrota liguera de la temporada. El preparador italiano reflejó la falta de contundencia de sus jugadores y la dificultad general del partido frente a los de Andoni Iraola.

"Hemos tenido errores. Nos ha faltado la contundencia que tuvo el rival. La calidad no ha sido suficiente para igualar el partido. Hemos tenido un nivel más bajo de contundencia", comentó el técnico sobre el encuentro.

Dificultad en la salida del balón



"Hemos perdido muchos duelos. Hablo de Vinicius, Rodrygo y todos los demás, que habitualmente esto lo hacen bien. Ha sido un partido difícil para todos, sobre todo para Vini. Cuando cuesta salir desde atrás, los delanteros sufren más. Vini ha tenido un marcaje especial y siempre lo tiene".

Además, Ancelotti hizo hincapié en la carga de partidos que llevan sus jugadores y restó importancia a la proximidad del Mundial. "No creo que sea por eso. No estamos frescos porque hemos jugado muchos partidos. No hemos tenido frescura, no estamos bien como antes, pero es normal. La Liga es muy larga. Estamos decepcionados por perder el liderato", dijo. Una vez más, el técnico se centró en recalcar la falta de intensidad en el partido. "No estoy decepcionado con el equipo. Les he dicho lo mismo que a vosotros: hemos perdido por falta de contundencia y porque en estos partidos si no igualas la intensidad, la calidad no basta", finalizó.

Sorteo de octavos de la Champions

También tuvo un momento Carlo Ancelotti para comentar el encuadre de su equipo con el Liverpool de Jürgen Klopp en los octavos de final de la UEFA Champions League. "El Liverpool dirá lo mismo del sorteo. Será una eliminatoria muy entretenida y complicada. Habrá un buen ambiente tanto en Anfield como en el Bernabéu. Será una eliminatoria espectacular", concluyó el técnico.