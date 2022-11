Un fracaso parcial a tiempo de enmendar

El Granada CF ha anunciado en la tarde de este martes la destitución de Aitor Karanka como entrenador del primer equipo rojiblanco. El vasco llegó a la capital de la Alhambra el pasado mes de abril para tratar de evitar el descenso, y a punto estuvo de lograrlo. Renovada la confianza en el exfutbolista, su trayectoria en Segunda División ha sido de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas con un balance de 15 goles a favor y 11 en contra en las 15 jornadas ligueras disputadas hasta el momento.

El Granada ocupa actualmente la octava posición en la tabla, dos puntos por debajo del corte con los puestos de playoff y a cinco unidades del ascenso directo. No obstante, más allá de los números, da la sensación de que el conjunto nazarí, con Karanka al frente, no terminaba de arrancar y no era capaz de ofrecer una imagen mucho mejor que la ofrecida a lo largo de los casi tres meses de competición. La sequía goleadora, especialmente fuera de casa, ha mermado sobremanera una plantilla concebida, a priori, para cotas más altas.

La destitución llega después de unas semanas de zozobra en las que la situación del técnico ha pasado por momentos muy delicados, especialmente justo antes de la goleada en casa frente al Sporting de Gijón a mediados de octubre. Tanto es así que, según han informado los compañeros de Radio Granada - Cadena SER, la relación entre Aitor Karanka y el director deportivo, Nico Rodríguez, estaba rota y era irreconducible.

Como ya ocurriera en el pasado con anteriores ocupantes de la planta noble de Los Cármenes, quedará la duda sobre si la elección de Karanka como timón de la nave rojiblanca fue una decisión consensuada por los responsables de la parcela deportiva o si vino impuesta por la propiedad china. En cualquier caso, es evidente que el proyecto deportivo previsto para Segunda División ha fracasado, al menos de momento. La buena noticia es que todavía quedan 27 jornadas y 81 puntos en juego para revertir la situación y que el Granada consiga acabar el campeonato en puestos de ascenso, objetivo claro y poco disimulado desde el pasado verano. Por entidad, plantilla y presupuesto, así debiera ser.

Paco López, el elegido

El próximo integrante del banquillo de Los Cármenes tendrá una semana ‘extra’ de preparación antes del próximo envite de Liga, en el que recibirá en casa al Albacete (viernes 18 de noviembre, 21:00h). Entre medias se disputará la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Yeclano Deportivo (domingo 13, 17:00h). Según la información de última hora ofrecida por el Diario Ideal, Paco López, antiguo entrenador del Levante, es el elegido para sustituir a Karanka y la confirmación de su fichaje como nuevo entrenador sería cuestión de horas.