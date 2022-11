Análisis Post: El "virus Mundial" arrebata el liderato al Real Madrid

Rayo Vallecano y Real Madrid se veían las caras en la jornada 13 de LaLiga en un lunes bastante atípico. El Rayo llegaba al choque con la convicción de rascar algún punto o, al menos, poner en aprietos al, hasta esta jornada, líder de la competición. Más si cabe teniendo en cuenta que a este conjunto dirigido por Iraola puede denominársele como ”matagigantes”, dado que ha logrado sumar ante los tres favoritos de LaLiga.

Por su parte, el Real Madrid llegaba al partido con un estado anímico por las nubes tras haber goleado contundentemente al Celtic en Champions, pero sin olvidar que, dejando de lado ese partido, las sensaciones en este último tramo de temporada no acababan de ser las mejores.

Alineaciones

Los rayistas saltaron al verde con Dimitrievski bajo palos; línea de cuatro para Balliu en el lateral derecho; Lejeune y Catena en el eje de la zaga, y Fran García en el carril izquierdo; en la medular, Comesaña, Trejo y Óscar Valentín cogieron el mando de la sala de máquinas; y el tridente ofensivo lo formaron Isi Palazón, Camello y Álvaro García.

En el lado opuesto, Ancelotti sorprendió poco y salió con todo para intentar no dejarse más puntos por el camino. Así pues, Courtois inició en meta; línea de cuatro para Carvajal en el lateral derecho, Militao y Alaba como pareja de centrales, y Mendy en el lateral izquierdo; en la sala de máquinas, Tchouaméni volvió a la titularidad escoltando a Modric y Valverde que fueron los interiores; finalmente, Vini Jr, Rodrygo y Asensio fueron los atacantes.

Alineación Real Madrid vs Rayo I Imagen: Getty Images

Tal vez, el gran error táctico de Carletto en la noche de ayer fue las posiciones de Valverde y Asensio. El balear partía desde banda, como extremo, y eso limitaba en cuantía al uruguayo que no pudo desplegarse en ataque como más le gusta. El técnico italiano debió tomar consciencia de este error en el planteamiento durante los primeros 45 minutos para poder corregirlo para la reanudación del segundo acto. Sin embargo, nada cambió y el Real Madrid cayó derrotado por segunda vez en la temporada, la primera en LaLiga.

Los señalados tras la derrota

Asimismo, si se enuncia que Ancelotti erró en el encuentro que se está analizando, del mismo modo cabe destacar que ninguno de los futbolistas merengues tuvieron su día frente al Rayo.

Courtois pudo hacer algo más en el segundo gol local, sin embargo, enmendó su “error” deteniendo un lanzamiento de penalti que, a posteriori, sería invalidad y repetido incomprensiblemente.

La línea defensiva fue un auténtico caos. Carvajal se vio superado una y otra vez tanto por Álvaro García como por Fran García que fue nombrado mejor jugador del partido. Alaba y Militao volvieron a mostrar carencias defensivas impropias de la mejor pareja de centrales del mundo. Y, a Mendy volvió a hacérsele de noche cada vez que tenía balón.

Alaba, Militao y Modric conversando I Imagen: Getty Images

En la medular, Modric tuvo uno de esos días en los que no salen las cosas y, ya se sabe que cuando Modric no está, el Madrid no carbura. Por su parte, Fede Valverde realizó, muy posiblemente, su peor partido en lo que llevamos de temporada. En esa posición de interior, el uruguayo se vio demasiado acorralado y el halcón no pudo alzar el vuelo por el verde de Vallecas. Además, Tchouaméni estuvo completamente desaparecido en la noche de ayer, el francés parece tener la cabeza más en la cita mundialista en Qatar que en su club.

Por último, el tridente ofensivo poco pudo hacer teniendo en cuenta que apenas llegaron balones. A Marco Asensio le costó mucho entrar en el partido, dado que tuvo poco contacto con el balón en una posición tan alejada de la zona de creación madridista. No obstante, posiblemente, junto a Courtois fue de lo poco salvable del Real Madrid. Rodrygo no consiguió materializar las pocas ocasiones que tuvo y tampoco fue capaz de desestabilizar a la defensa vallecana. Y, en último lugar, Vini Jr, quizás más pendiente de las auténticas barbaridades e improperios que le estaban gritando desde la grada, no pudo desbordar ni desequilibrar como es costumbre en el brasileño.

Vini Jr poniéndose el vendaje I Imagen: Getty Images

Así trascurrió la primera parte

La insalvable diferencia de intensidad de ambos equipos nada más saltar al campo fue tan sumamente notable que el Rayo no tardó en ponerse por delante en el luminoso. Comesaña remató como pudo un centro desde banda derecha y tuvo la fortuna de que el disparo se ajustó al ángulo inferior derecho de la meta defendida por Courtois, imposibilitando la llegada del belga. El gol vallecano no hizo ni mucho menos despertar al Real Madrid que continuó falto de ideas, de ritmo, de intensidad y, sobre todo, de fútbol. El paso de los minutos aumentaba más se cabe el dominio de los locales ante un conjunto blanco absolutamente impotente. Sin embargo, y para sorpresa de todos, Asensio provocó un penalti y Modric logró anotar el tanto del empate.

Celebración de Comesaña I Imagen: Getty Images

Las tablas en el luminoso parecieron hacer despertar al gigante blanco que, en apenas unos minutos logró hacer el segundo, obra de Militao, y ponerse por delante en el luminoso. Inverosímil, absolutamente inverosímil, el Real Madrid estaba ganando un partido jugando 5 de los 41 minutos disputados hasta el momento. Pero, al fin y al cabo, esto también es el Real Madrid, su pegada, su facilidad para revertir situaciones que parecen evocadas al fracaso, su capacidad de demostrar por enésima vez que a este equipo nunca se le puede dar por muerto… Asimismo, esta reacción del Real Madrid tan solo duró esos cinco minutos que transcurrieron desde el penalti de Modric hasta el cabezazo de Eder Militao. Tras el tanto del brasileño, el conjunto merengue volvió a dormirse en los laureles permitiendo que Álvaro García volviera a poner las tablas en el luminoso en el último minuto antes de la conclusión del primer tiempo.

Mazazo final para arrebatar un punto a los blancos

La segunda parte comenzó con la misma tónica general del primer tiempo, pero con menos ritmo e intensidad. El Rayo continuó siendo superior y apenas sufrió atrás, pero ni mucho menos generaron el peligro o las ocasiones de la primera parte, puesto que las fuerzas no dieron para más. Aun así, cabe destacar que el cuadro del sur de la capital logró aguantar durante todo el partido el ritmo del Real Madrid, es decir, en ningún momento decayeron de tal forma que decidieran encerrarse a esperar los arreones madridistas. Así pues, el paso de los minutos iba alejando cada vez más al Real Madrid de los tres puntos y, en consecuencia, del liderato. Más si cabe cuando el colegiado señaló pena máxima en favor de los locales. Trejo erró el primer lanzamiento tras un paradón de Courtois, pero el árbitro del VAR mandó repetir el penalti alegando algo que ocurre en todos y cada uno de los penaltis de LaLiga. Quizás, como bien dijo Lucas Vázquez en la entrevista postpartido, deberían ser igual de rigurosos en todos los partidos porque esta disparidad de criterios no le hace ningún bien a la competición.

Regresando al partido, el capitán blanquirrojo anotó en segunda instancia el penalti y, con este gol, los tres puntos se quedaron en casa, en Vallecas; mientras que, el liderato voló de la capital española hasta la ciudad condal.

¡Hay que cuidar a los futbolistas!

Lo que va a enunciarse a continuación no es ni mucho menos una justificación de cara a la debacle del Real Madrid ayer en Vallecas, pero sí es necesario exponer el comportamiento intolerable de los aficionados locales. Desde el minuto 1, la afición cargó contra Vini Jr con el fin de intentar sacarle del partido y, a decir verdad, lo consiguieron. Pero no todo debería estar permitido, no es normal que un futbolista tenga que aguantar todo tipo de insultos, vejaciones, improperios, burlas y demás barbaridades que debió escuchar el bueno de Vinicius en la noche de ayer.

Vini Jr pidiendo explicaciones I Imagen: Getty Images

Además, jugando en un campo tan cerrado como el Estadio de Vallecas, los aficionados aprovechaban cualquier acción en la que el brasileño se aproximaba o se caía cerca de la grada para bajar a hacerse escuchar y llevar a cabo todo tipo de gestos insultantes hacia el futbolista. Por todo lo anterior, es más que necesario gritar bien alto que ¡debe defenderse la figura del futbolista! Sucesos como el de ayer no pueden convertirse en costumbre; la persecución lamentable que sufrió Vini Jr en la noche de ayer debe cortarse de raíz en LaLiga antes de que vaya a más. Disfruten de su fútbol, de sus regates, de sus lambretas, de sus carreras por banda, de sus asistencias, de sus goles, de sus bailes… disfruten del que será el mejor futbolista del mundo, disfruten de don Vinicius Jr.