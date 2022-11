Previa Valencia CF vs Real Betis: último empujón antes del mundial

Jornada 14 de LaLiga Santander con sabor a final de la primera vuelta. El atípico Mundial de Qatar que comenzará en noviembre dejará en pausa la competición liguera.

El Betis todavía tiene reciente los efectos del derbi y se enfrentará al Valencia CF, en puestos de UEFA Champions League, siendo los valencianistas serios aspirantes a jugar en Europa la siguiente temporada.

Afianzarse en la cuarta plaza

El derbi Real Betis - Sevilla FC aún resuena en las calles de la ciudad hispalense, pero la competición no permite respiro a la plantilla verdiblanca.

El meritorio punto obtenido tras jugar el derbi con solo 9 jugadores durante más de 40 minutos tendrá más valor si los verdiblancos logran doblegar al Valencia CF a domicilio.

El Real Betis ocupa actualmente la sexta plaza de LaLiga con 24 puntos, ha perdido solo 3 partidos de 13 y solo ha recibido 9 goles, lo que le convierte en el segundo equipo de LaLiga con menor número de goles encajados.

Los jugadores del Real Betis hacen piña antes de un Real Betis - Valencia CF.Fuente: LaLiga

A no descolgarse del tren europeo

El Valencia CF llega a la jornada 14 de LaLiga con un empate en el último partido al igual que el Real Betis. Y también fue una igualada de mérito obtenida ante uno de los mejores equipos de la categoría, la Real Sociedad y en el feudo blanquiazul, el Reale Arena.

El equipo valencianista tiene ante el Real Betis la oportunidad de sumarse al furgón de los equipos que quieren disputar competición europea, de cuyos puestos le separan 7 puntos.

El Valencia CF marcha en la undécima posición con 16 puntos, y tiene un déficit goleador, pues ha encajado 13 goles y solo ha marcado 12 tantos.

Últimos precedentes

El penúltimo enfrentamiento entre Real Betis y Valencia CF tiene una importancia capital en la mente de los aficionados verdiblancos pues se trata de la final de la Copa del Rey 2022, título con el que se alzó el cuadro heliopolitano tras imponerse en la tanda de penaltis.

Fue la temporada 2021-2022 una campaña en la que el Real Betis vapuleó al Valencia CF en el Benito Villamarín en la jornada 11 de LaLiga por 4 a 1 y en el feudo valencianista los verdiblancos lograron un claro triunfo por 0 a 3.

Fekir y Emerson celebran un gol bético en un duelo ante el Valencia CF.Fuente: LaLiga

Sin embargo, en el histórico de enfrentamientos entre valencianistas y verdiblancos la balanza se inclina claramente del lado ché.

En los 110 duelos disputados en LaLiga, el Valencia CF ha obtenido 53 victorias, casi la mitad de los partidos los puede contar como triunfos. El empate se ha producido en 23 ocasiones y el Real Betis ha ganado solo 34 envites.

Declaraciones de los técnicos

Genaro Gattuso, entrenador del Valencia CF, estuvo presente en la sala de prensa de Paterna para ofrecer sus impresiones antes del duelo ante el Real Betis. Se llega a la última jornada antes del parón por el Mundial de Qatar y se le preguntó al entrenador por la valoración del inicio del equipo valencianista.

Sobre la marcha de su escuadra, Genaro Gattuso valoró: "Como juego, bien. si miramos la tabla, faltan 4 o 5 puntos. Hemos fallado en partidos como el Elche o el Mallorca, pero el balance está bien. Tenemos que hacer cosas mejores porque no puede bastar con lo que estamos haciendo. Tenemos que dar continuidad".

El contrincante del Valencia CF será el Real Betis, un conjunto que ocupa posiciones europeas. Sobre el equipo verdiblanco, el entrenador valencianista analizó: "Jugamos contra un equipo con mucha experiencia. El equipo más veterano de LaLiga. No tiene dos jugadores importantes, pero es un equipo muy valiente. Tenemos que hacer un partido de calidad con gran mentalidad porque no es un partido fácil".

Genaro Gattuso, entrenador del Valencia CF en el banquillo valencianista.Fuente: LaLiga

La victoria del Valencia CF se ve como vital para el devenir de la temporada, pero se tiene que dar ante un rival que solo ha mordido el polvo en 3 ocasiones en la temporada.

Acerca de la posibilidad de asegurarse un punto, Genaro Gattuso afirmó: "No firmo nada. Quiero jugar y espero hacerlo bien. Mucho respeto para el Betis, que es un equipazo con jugadores de gran experiencia".

Manuel Pellegrini ofreció una rueda de prensa antes de viajar a Valencia. El equipo verdiblanco aglutina un buen número de mundialistas, jugadores que se encuentran ante el último partido previo a la Copa del Mundo.

Acerca de si algún futbolista tenía más en mente el Mundial que LaLiga, el entrenador chileno aseveró: "No me veo en ninguna obligación de cuidarlos porque ninguno ha pedido ser cuidado. Por supuesto que tendrán en la cabeza jugar un Mundial luego, pero hasta el momento han tenido un compromiso con el club y ni me han hecho sentir que no quieran jugar. No siento que estén pensando en el Mundial".

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis .Fuente: LaLiga

El Valencia CF cambió de entrenador, José Bordalás por Genaro Gattuso, dando paso de un juego defensivo a ser un equipo más alegre en ataque. Acerca del rival y su nuevo dibujo táctico, Manuel Pellegrini explicó: "Nos vamos a encontrar un equipo que se dedica a jugar, ha cambiado mucho su estilo en relación al Valencia del año pasado. Va ser un partido bastante abierto".

Ortiz Arias, árbitro del Valencia CF - Real Betis

Carlos Ortiz Arias, del Comité de la Comunidad de Madrid, será el juez de la contienda entre valencianistas y verdiblancos. El árbitro madrileño ha pitado en dos ocasiones al Real Betis, que se saldaron con dos triunfos para los heliopolitanos.

Se trata de un colegiado que trae buen recuerdo a ambos equipos, pues en los tres encuentros en los que Ortiz Arias pitó al Valencia CF, el conjunto ché obtuvo la victoria. En el VAR, el encargado de auxiliar a Ortiz Arias será Medié Jiménez, del Comité Catalán.

Convocatorias

Real Betis: Rui Silva, Dani Martín, Montoya, Edgar, Paul, Guido Rodríguez, Víctor Ruiz, Canales, Luiz Henrique, Willian José, William Carvalho, Álex Moreno, pezzella, Guardado, Loren, Sabaly, Aitor Ruibal, Rodri, Juan Cruz, Miranda y Félix.

El Real Betis acudirá a Valencia sin los sancionados Fekir y Borja Iglesias, además de las bajas por lesión de Luiz Felipe, Borja Iglesias, Juanmi, Camarasa y Claudio Bravo.

Valencia CF: El conjunto ché no ha hecho pública su convocatoria para el duelo ante el Real Betis. El Valencia CF no podrá contar por lesión con Diakhaby, Moriba y Jaume Doménech. El delantero Edinson Cavani es duda para el encuentro.