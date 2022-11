Pellegrini: “Los jugadores tienen diferentes temperamentos y Nabil tiene un temperamento importante"

Manuel Pellegrini ha comparecido en rueda de prensa previo al partido ante el Valencia, en Mestalla. El Real Betis verdiblanco buscará su octava victoria del campeonato para ver si puede recuperar los puestos UEFA Champions League. El técnico argentino ha tocado varios temas referentes al pasado domingo y ha confirmado la presencia de Guido Rodríguez.

La expulsión de Fekir y Borja Iglesias

"Nabil tiene un temperamento importante. Si igual se tirase más al suelo, tendría que aguantar menos el balón y le pitarían más faltas. Lamentablemente, si fuese un jugador más alto igual no le pega. Es difícil, lo he defendido mucho por las faltas que le hacen. Tiene un temperamento que no va a cambiar y tiene que saber controlar en algunas acciones, pero me quedo más con un Fekir que aguante el balón a uno que se tire constantemente".

Con Borja siente algo similar: "Se cometieron errores porque son seres humanos, hay muchos más nervios que en los partidos normales. El fútbol son aciertos y errores, cometimos dos errores importantes cuando estábamos con uno más".

Un gran Valencia

"Nos vamos a encontrar un equipo que se dedica a jugar, ha cambiado mucho su estilo en relación al Valencia del año pasado. Tiene delanteros importantes, ha tenido un pequeño bajón en resultados, pero hizo un muy buen comienzo de campaña. Va a ser un partido bastante abierto".

Los internacionales y el próximo Mundial

"No me veo en ninguna obligación de cuidarlos porque ninguno ha pedido ser cuidado. Por supuesto que tendrán en la cabeza jugar un Mundial luego, pero hasta el momento han tenido un compromiso con el club y ni me han hecho sentir que no quieran jugar. El caso de Guido hasta el final estuvo en duda y lo jugó. No siento que estén pensando en el Mundial".

Las lesiones en el Real Betis

"Siguen lesionados Juanmi, Luiz Felipe y Joaquín. No llegan a este partido. Guido no entrenó por precaución, pero estará en la lista de citados. Vamos a ver a Claudio Bravo, que tiene una carga en el sóleo, y Pezzella también tiene algunos problemas. Lo vamos a decidir por la tarde".

La polémica con Monchi

"Cosas exteriores, extradeportivas y acciones dentro del campo de gente que no está entre los once que juegan... Me parece lamentable. Fue mucho peor lo que pasó en la Copa del Rey. Siempre hay cosas peores. Cada uno es responsable de su actitud y ya verán las instituciones cómo se comportan. Yo no le doy más importancia", concluyó.