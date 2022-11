Ancelotti: "Vinicius es el jugador que más faltas, bofetadas y empujones recibe"

Tras lo acontecido en el último partido contra el Rayo Vallecano, en el que Vinicius volvió a ser el centro de atención por las faltas que recibió, Ancelotti ha sido preguntado por esta situación, en la que muchas personas dicen que es un provocador, pero él lo tiene claro: “Está pasando que parece que Vinicius es un provocador, pero la realidad es que Vinicius es el jugador que recibe más faltas, más bofetadas, más empujones… Esta es la realidad”. Si bien, Ancelotti ha reconocido que Vinicius “tiene que mejorar” para no entrar en provocaciones, pero “Es joven y le gusta el fútbol, lo ama, intenta de jugar lo mejor posible, por eso creo que lo va a mejorar”.

"Los que dicen que Karim se está borrando me parece un tontería"

Otro de los nombres protagonistas ha sido el de Benzema que, en un principio iba a estar disponible para el partido, pero finalmente no lo estará. El técnico del Madrid ha querido dejar claro que Karim “lo ha intentado, pero no ha sido capaz de volver de esta molestia, que es pequeña cosa. Ha intentado de estar disponible, pero no ha podido”. Por parte de los aficionados hay una creencia a pensar que se está borrando para el Mundial, pero la realidad es que “los que dicen que se está borrando me parece una tontería, porque él ha estado entrenando en solitario para recuperarse. Karim está decepcionado porque llega a jugar un Mundial con pocos minutos en las piernas”, ha sentenciado Ancelotti.

"Karim nunca creo que haya pensado que peligra el Mundial"

Si bien, uno puede pensar que por la cercanía del Mundial, Benzema puede haber visto peligrar su presencia, pero Ancelotti ha explicado que “nunca vio peligrar el Mundial. La primera lesión importante fue contra el Celtic, pero se ha recuperado. Las últimas 2 molestias no son importantes, entonces nunca creo que haya pensado que peligra el Mundial”.

"Esta primera parte de la temporada ha sido buena"

Es evidente la bajada de intensidad del Real Madrid en los últimos partidos, lo cual, según Ancelotti se debe a que “hemos jugado muchos partidos. Esto se nota contra equipos que no tienen tantos partidos, que no juegan la competición europea, como el Rayo, que pueden jugar en este período a un nivel más alto que el resto. Esto es normal”. Aún así, el técnico italiano valora positivamente este primer tramo de la temporada. “Esta primera parte de la temporada, a pesar del último período que no ha sido bueno y nos molesta y decepciona, sobre todo los 2 últimos partidos. La derrota contra el Leipzig, la del otro día… A pesar de que este último tramo no lo hemos hecho bien, la primera parte sí, porque conseguimos la Supercopa de Europa, el primer puesto en Champions… En Liga podríamos ir mejor… A pesar de alguna ausencia como la de Karim; Rodrygo, Valverde, Vinicius lo han hecho muy bien” ha dicho Ancelotti.

"Este año ha sido inolvidable"

Por esta razón, el partido contra el Cádiz es muy importante porque “queremos dejar atrás esta racha con el partido de mañana”. Además, se juega en el Santiago Bernabéu, donde “hemos pasado noches mágicas y está claro que el partido de mañana sirve para terminarlo bien. Hacer un buen partido, volver a tener buenas sensaciones, terminar bien este primer tramo de la temporada… Hay muchas cosas en este partido, pero sobre todo tener un buen recuerdo de este año que ha sido inolvidable” ha respondido Ancelotti.

Debido a la bajada de ritmo de estos últimos partidos, el entrenador del Real Madrid ha sido preguntado por si podría haber hecho más rotaciones, a lo que ha explicado que “hay que considerar en las rotaciones las dinámicas de los jugadores en ese momento. Quitar a Rodrygo cuando marca todos los partidos me parece un poco extraño, igual que quitar a Valverde cuando marca siempre. Yo creo que en este primer tramo de la temporada hemos rotado bastante”. Además, Ancelotti ha vuelto a destacar el papel de Asensio, que “ha sido el mejor de estos últimos partidos” y que “a Tchouameni le ha faltado continuidad, ya que la lesión le ha parado en su buen momento”.

"En ningún momento al hacer el XI contra el Cádiz voy a pensar en el Mundial"

Por último, en relación con el partido contra el Cádiz, que es el último antes del parón por el Mundial, Carlo Ancelotti ha dejado claro que “en ningún momento al hacer en el XI contra el Cádiz voy a pensar en el Mundial porque creo en los jugadores y su compromiso y pienso que lo van a dar todo. Todos están focalizados en este momento. Hace un mes el Mundial también estaba cerca, el equipo estaba muy bien y nadie pensaba que los jugadores estaban pensando en ello”.