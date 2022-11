Ancelotti: "Hemos hecho un buen principio de temporada"

Luego del triunfo del Real Madrid por 2-1 ante Cádiz, Carlo Ancelotti se dirigió a la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu para analizar el regreso de su equipo al camino triunfal: “Nos viene bien el parón porque no hay otra cosa que hacer. Hemos hecho un buen principio de temporada. Llegamos justos al final de este tramo, pero hemos terminado cumpliendo. Ahora vamos a descansar. Conseguimos 35 puntos en LaLiga. Son más que el año anterior. Nos ha faltado el Balón de Oro, que marcó la pasada temporada 50 goles. Estamos satisfechos. Hemos llegado a los últimos partidos un poco cansados. Asensio estaba cansado y no he querido arriesgar con él”.

“El sufrimiento es normal. Cuando parece que vas a marcar el 3-0 y no lo haces, puede ocurrir que nos marquen. Sufrimos un poco los últimos minutos, pero ha sido algo normal contra un equipo que ha jugado bien durante los 90 minutos. En la acción de Rodrygo, habrán tenido sus motivos para que el VAR no entrara. A mí me parece claro, es un puñetazo”, sentenció el entrenador italiano.

Consultado sobre las rotaciones del equipo, Ancelotti señaló que “Tenía la idea de no cambiar. Hemos hecho el primer cambio cuando ellos han marcado. El equipo ha estado bien y cómodo. Generábamos oportunidades y estábamos frescos. Los cambios se hacen cuando ves si un jugador está cansado o necesitas cambiar la estrategia. No hay que cambiar por cambiar”.

Otra vez, Vinicius estuvo en el ojo de la tormenta por su estilo de juego, tema que Ancelotti no esquivó: “Vinicius está gestionando muy bien lo que le está pasando. Tiene un control particular de los rivales. En los últimos partidos le han pegado muchas veces y él ha tenido un buen control. El otro día vi una estadística que es importante para el fútbol español. Dice que de las cinco grandes ligas es la que más tarjetas rojas ha tenido. 55 contra las 10 de la Premier League. No quiero decir que la de hoy fuera roja, que para mí sí es. Pero hay muchas que no lo son. Esto afecta al fútbol español, que no es un fútbol feo”.

Real Madrid venció 2-1 al Cádiz | Foto: Real Madrid

“Tener más de 50 tarjetas rojas significa mucho. Es un dato que afecta el espectáculo. Ver un partido de 9 contra 11 no es un partido. Algunas faltas me recuerdan a las de la Real Sociedad contra el Valencia, la de Borja Iglesias en el derbi o la de Rakitic ayer. Cuidado con las tarjetas rojas porque no hay partido con inferioridad y no es competido. No es una crítica, es un dato. Quiero destacarlo porque soy aficionado al fútbol español, que es muy bonito, todos los equipos compiten. Romper este equilibrio con tarjetas hay que evaluarlo”, analizó el míster.

Nuevamente, Ancelotti hizo mención al VAR y la polémica jugada con Rodrygo: “He visto un vídeo que no lo deja claro. Habrán tenido argumentos para no revisar la jugada”.

"Va a ser un Mundial entretenido"

Sobre lo que hará durante las próximas semanas, mientras se desarrolle el Mundial de Qatar, el italiano reconoció que “voy a verlo en casa. El fútbol me gusta y va a ser un Mundial entretenido y competido. No hay favoritos y todos los equipos pueden jugar su papel. Veré a mis jugadores con sus selecciones como España, Brasil, Alemania, Croacia, Uruguay, hay muchos equipos. Ojalá se pueda ver un buen Mundial en el que ganará el mejor. Desafortunadamente, no estará Italia”.

“Voy a dormir bien porque es la última rueda de prensa. Volveremos a entrenar el 1 de diciembre y jugaremos algunos amistosos. Los jugadores que regresen del Mundial tendrán 10 días de descanso. Los que jueguen la final, tendrán 10 días de vacaciones y podrán jugar contra el Valladolid”, concluyó.