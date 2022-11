El convidado de piedra en la fiesta de Gallardo

Ambiente festivo antes del encuentro entre Real Betis y River Plate que sirvió para homenajear al veterano centrocampista Pinola y al técnico argentino Marcelo Gallardo. Al hilo de la fiesta se sumó a la verbena la defensa de los verdiblancos pues a los 15 minutos ya perdían 2 a 0, los dos de Bruno Zuculini. Derrota para los de Pellegrini al que sus no habituales no le pusieron en aprietos en este amistoso.

No dejó el Betis de perseguir sombras en todo el primer tiempo, contra un River Plate muy asentado en el campo, muy vertical.Pese a todo, no se había cumplido un minuto del encuentro cuando el Real Betis llevó el balón hasta cerca de la línea de gol hasta que un defensa del equipo de la Banda Sangre logró despejarlo.Fue un auténtico oasis dentro del desierto en el que se vió perdido el Betis en este duelo.

La estrella fue el centrocampista argentino Bruno Zuculini , un futbolista que no se suele prodigar en marcar goles pero que ante los verdiblancos se puso el traje de goleador. No se habían llegado ni a los 10 minutos en el soleado estadio Islas Malvinas de Mendoza cuando llegó el primer golpe de River Plate. En el minuto 7, un despeje de Montoya al centro del área fue enganchado por Zuculini con una potente volea marcando un golazo. Temblaron los cimientos del estadio ante el delirio de la grada que veía como los riverplatenses se adelantaban en el marcador.

El Betis no tenía la misma eficacia en el área que el equipo argentino y si llegó algo de peligro fue gracias al empeño de Loren, muy voluntarioso, el marbellí no pudo marcar para reivindicar su ostracismo. Sin embargo contrastan su ímpetu en este amistoso si se compara con las actuaciones de su contrincante, William José para desbancar a Borja Iglesias del puesto de delantero titular del Real Betis.

Otro no habitual en el once, Montoya se empeñó en dejarle claro a Pellegrini que los minutos en el lateral derecho se los repartirán Sabaly y el reconvertido Aitor Ruibal. Un nuevo despiste de la defensa del Betis y en particular de Montoya que decidió en cubrir un centro lateral colocándose por delante de Bruno Zuculini. El centrocampista argentino supo agradecer el regalo y remató de cabeza en plancha para hacer el segundo gol, el de su doblete cuando apenas se llevaba un cuarto de hora disputado.

Minutos para la cantera y traca final

En un amistoso el cual el Real Betis se tomó como tal hubo lugar para que Pellegrini probase esquemas, con Loren jugando en banda izquierda y tambien para que participasen en el encuentro jugadores de la cantera. Fue un partido donde mediada la segunda parte participaron : Félix, Juan Cruz, Enrique y Dani Pérez, todos futbolistas destacados del Betis Deportivo.

En el devenir del encuentro se rozó el rídiculo por parte del Real Betis que sumó dos goles encajados más a los dos de la primera parte. Miguel Borja delantero colombiando de River Plate fue el encargado de poner el tercer gol tras controlar con tranquilidad dentro del área bética y tras varios amagos mandar el balón a la red de un soberbio disparo.

El Real Betis se limitó a mejorar un poco en el control del partido, el cual gustosamente le había cedido el equipo argentino que contaba con una amplia ventaja cuando solo se había disputado una hora en el encuentro.

No pasó más de un cuarto de hora en el cual los verdiblancos no inquietaron apenas la meta de Centurión cuando un centro desde la derecha de los rioplatenses no era despejado por Ruibal y Lucas Beltrán se quedaba con el balón en los pies, y dentro del área verdiblanca. El atacante de 21 años dibujó un tiro cruzado para poner la guinda al pastel de la fiesta de la despedida de su entrenador Marcelo Gallardo y su compañero Pinola. Era el cuarto gol y todavía quedaban 20 minutos para finalizar.

River decidió enterrar el hacha de guerra y el Real Betis no reaccionó en 20 minutos como no lo había hecho en los primeros 70 disputados. El carrusel de cambios, cuatro por parte de River Plate y tres realizados por el Real Betis fue la anestesia del encuentro, sentenciado mucho antes. El público aprovechó para alabar a los protagonistas del día, el defensa Pinola y el entrenador Marcelo Gallardo. El Real Betis, estuvo pero apenas se le vió por el homenaje.

Alineaciones probables

IX River Plate: Centurión, Leandro Herrera, Pinola, González Pírez, Casco,Zuculini,Pérez , Palavecino,Solari, Barco y Borja.

IX Real Betis: Dani Martín, Montoya, Edgar, Félix, Miranda, Canales,Paul, Ruibal, Fekir, Loren y Borja Iglesias.