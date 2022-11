A puerta abierta

La llegada de Paco López al banquillo del Granada CF ha supuesto un soplo de aire fresco y un impulso a la alicaída ilusión de la afición rojiblanca, que veía con impotencia cómo se alejaban cada vez más los puestos de ascenso con Karanka al mando. Además, en lo que a la relación con los medios de comunicación se refiere, el desembarco de Paco López ha provocado también un giro drástico en la política de acceso para la prensa a las sesiones de entrenamiento.

Los números son claros: en menos de una semana en el cargo, Paco López ha querido compartir el entrenamiento completo con los periodistas que cubren asiduamente la información del equipo hasta en cuatro ocasiones, contando la de este mismo martes. Es decir, el doble de veces que Aitor Karanka en toda su etapa como técnico rojiblanco, que sólo lo hizo en una ocasión la pasada campaña, todavía en Primera División, y una segunda vez hace escasas semanas.

Ni que decir tiene que la destitución de Karanka no tiene nada que ver con este hecho, sino con los malos resultados que arrastraba el equipo, que nunca terminó de arrancar y no ha sido capaz de competir con regularidad en los tres meses de Liga que llevamos hasta la fecha.

Sin embargo, el no abrir las puertas de la Ciudad Deportiva no es algo meramente anecdótico. Cada cuerpo técnico tiene una forma de trabajar y una metodología concreta en el trato con la prensa; y todas son respetables. No obstante, todo entrenador ha de ser consciente de que su responsabilidad no se ciñe sólo a la preparación física, técnica y táctica de un equipo.

De hecho, muy erróneamente, existe una teoría dentro del mundo futbolero que consiste en creer que la información que se ofrece desde un club es únicamente para la prensa y se enfoca como un trámite engorroso con el que hay que cumplir a regañadientes. Nada más lejos de la realidad: cuando un futbolista o un entrenador habla públicamente lo está haciendo para los aficionados de ese equipo, los que pagan el abono, compran la camiseta e incluso viajan con el equipo para alentarlo lejos de casa; y la prensa no es más que el hilo transmisor entre unos y otros.

Pese a que, de un tiempo a esta parte, determinadas prácticas periodísticas han puesto en jaque la relación de la profesión con el deporte profesional, no debieran pagar justos por pecadores. Los aficionados al fútbol merecen una información de calidad que permita una valoración crítica e independiente.

Por eso es de agradecer que siga habiendo entrenadores comprensivos y comprometidos en este sentido. Confiemos en que la buena predisposición de Paco López no sea flor de un día y continúe durante toda su estancia en Granada. La cual, por cierto, ojalá sea muy larga. Será buena señal.