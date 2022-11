Previa Granada CF - Albacete Balompié: cambiar el rumbo con un nuevo triunfo en Los Cármenes

La Liga Smartbank afronta esta semana, tras la primera ronda de Copa del Rey, la celebración de su decimosexta jornada, que se abrirá con el partido que enfrenta en Los Cármenes al Granada CF y Albacete Balompié. Los locales quieren conseguir la primera victoria liguera con Paco López en el banquillo tras la conseguida en Copa con el objetivo de volver a meterse en los puestos de promoción, mientras que el Albacete CF quiere continuar en la parte media de la tabla y hacerse con un triunfo que le permita también acercarse a las posiciones de playoff.

Vencer en el debut de Paco López en Liga

El Granada CF llega a este encuentro después de ganar en la primera eliminatoria de Copa del Rey al Yeclano de Segunda RFEF en el Estadio de la Constitución por 2-3. Un encuentro en el que Paco López debutó como entrenador y en el que el equipo mostró una imagen solvente llegando a ponerse 0-3 en el marcador, aunque en los minutos finales el conjunto rival consiguió reducir distancias siendo el resultado final de 2-3. En cuanto a Liga se refiere, el club granadinista arrastra tres jornadas sin hacerse con la victoria, y el último encuentro se saldó con derrota por 1-0 en el Carlos Tartiere frente a un Real Oviedo, que estuvo con un jugador menos durante más de una hora. Esta derrota le costó el puesto a Karanka, dejando al equipo en octava posición con 22 puntos, a tres de los puestos de promoción y a 5 de los de ascenso directo.

Paco López tiene por delante el reto de transformar a un Granada CF que no está mostrando la imagen que se esperaba al principio de temporada. Tras su inicio con tres victorias consecutivas, el equipo prometía mucho. Sin embargo, los malos resultados posteriores fueron el preludio de lo que ha sido este comienzo de campaña, mostrándose como un equipo con carencias, sobre todo a domicilio, donde Paco López tiene también la tarea de mejorar unos resultados más que pobres, pues el equipo no consigue ganar lejos de Los Cármenes desde la primera jornada, cuando venció por 0-2 a la UD Ibiza en Can Misses. Arrastra siete partidos consecutivos sin ganar y siete también sin marcar como visitante. No obstante, el equipo quiere seguir aferrándose a su buen nivel en calidad de local, donde todavía no conoce la derrota haciendo de su estadio un gran feudo.

Para este partido, Paco López tiene las bajas por lesión de André Ferreira, Quini, Bodiger, Petrovic, Rochina y Sergio Ruiz, este último ha pasado esta semana por el quirófano para someterse a una operación en su pie izquierdo, donde arrastraba una dolencia que le ha impedido estar en los terrenos de juego durante las últimas semanas, mientras que Uzuni es duda tras haber acudido con Albania a jugar un amistoso. En cuanto a la alineación, es posible que el técnico haga varios cambios con respecto a la presentada en el partido de Copa del Rey, donde partió con tres centrales y con dos carrileros como Jonathan Silva y Ricard Sánchez, mientras que el ataque fue formado por la dupla compuesta por Jorge Molina y Arezo. En esta ocasión, podría haber algunos cambios como la entrada de Callejón en el once, pudiendo partir como delantero tal y como lo ha hecho en los últimos meses, o también es posible que se vuelva a adaptar en el mediocentro o en la banda.

Volver a ganar a domicilio

El Albacete Balompié afronta este partido después de haber vencido también en la Primera Ronda de Copa del Rey, aunque con sufrimiento ante el Huétor Tájar de Tercera RFEF, pues el encuentro tuvo su desenlace en la prórroga tras haber quedado 0-0 en el tiempo reglamentario. En la prórroga sí que el conjunto manchego supo resolver el encuentro con un 0-3 gracias a los goles marcados por Rubén Martínez, Dubasin y Maikel Mesa. Con respecto a Liga, el Albacete quiere volver a la senda de la victoria después de perder en el último partido en el Carlos Belmonte ante el Levante UD por 2-3. Tras este partido, el club albacetista se encuentra en novena posición empatado a 22 puntos con el rival de esta jornada, a dos de los puestos de promoción y a cinco de los puestos de promoción, algo que es muy positivo para un equipo que es un recién ascendido.

La temporada del Albacete Balompié comenzó de la mejor manera posible, venciendo en cuatro de sus primeros cinco partidos del campeonato liguero, y empatando el restante, algo que le hizo incluso obtener el liderato durante alguna jornada. Sin embargo, el equipo fue acumulando jornadas sin ganar, llegando a estar seis sin hacerlo, mientras que la victoria como local ante el Real Oviedo por 1-0 en la undécima jornada supuso un gran golpe de alegría para el equipo, que ahora parece haber estrado de nuevo en un pequeño bache de cuatro partidos sin conocer la victoria, aunque de estos cuatro encuentros, tres finalizaron con empate, por lo que el equipo quiere dar ese punto más que le permita a volver sumar de tres en tres para poder continuar sumando puestos en la clasificación.

Para este partido, Rubén Albés ha confeccionado una convocatoria de 23 jugadores en la que destaca la entrada de Juanma García, que se ha recuperado de la lesión que lastraba y ya está completamente disponible para este encuentro. Por otro lado, Diegui Johannesson, Javi Ros y Javi Jiménez son baja por lesión. De esta forma, se espera una alineación parecida a la última presentada en Liga, con la referencia en el ataque Higinio, acompañado en las bandas por Dubasin y Manu Fuster, mientras que el eje central de la zaga podría estar conformado por Djetei y Boyomo.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre cómo quiere que su equipo sea: "Que muestre su identidad, con mentalidad ganadora que tenemos que plasmar en los partidos. Quiero un equipo equilibrado, valiente y atrevido a nivel mental y es algo que estamos tratando de generar en los entrenamientos. Aspiro a que el equipo lo dé todo y que la afición, que nos apoyará, vea recompensado el esfuerzo. Queremos hacer un buen partido y ganar". También ha hablado sobre el rival: "Son peligrosísimos porque son muy verticales y sin la pelota son intensos, algo que te dificulta". Por último, ha hablado sobre el juego a balón parado: "Tratamos de trabajar todo y lo que pretendemos es que el equipo sea eficaz en lo ofensivo y lo defensivo. Es algo que me parece importantísimo en la categoría. La pelota parada es fundamental y ojalá seamos eficaces".

También ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Albacete Balompié, Rubén Albés, que ha hablado acerca de cómo afronta este partido: "La motivación nos viene con el simple hecho de enfrentarnos a uno de los grandes de esta división. Vamos con la mentalidad de tratar de dar esa sorpresa. De poder ganar el partido. Afrontarlo con atrevimiento. Desde lo que somos nosotros, a nuestra manera, para tratar de ganarlo siendo conscientes del gran nivel de su plantilla". También ha hablado sobre el rival: "Probablemente sea el partido más complicado que vayamos a afrontar. Al gran nivel de su equipo hay que sumarle jugar fuera de casa y en Los Cármenes. Espero a un Granada con mucha energía. En casa han sido un rodillo en muchos partidos y cuentan con un empuje de su gente muy grande". Por último, ha hablado sobre lo que supone que más de 300 aficionados acudan a Los Cármenes: "Me pone contentísimo. A ver si nuestros locos van a ser unos buenos locos de verdad y van a ser aficionados que lo sienten de verdad. Fuera de casa en ese sentido hemos colaborado porque hemos dado un buen rendimiento".

Convocatorias

Granada CF: sin confirmar.

Albacete Balompié: Bernabé, Altube, Djetei, Boyomo, Manu Fuster, Juanma, Fran Álvarez, Kawaya, Maikel Mesa, Rubén Martínez, Higinio, Maestre, Jeisson Martínez, Dubasi, Julio Alonso, Riki, Olaetxea, Dani García, Álvaro Rodríguez, Reymao, Clauder, Juan María y Emmanuel.

Posibles alineaciones

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Cabaco, Miguel Rubio, Jonathan Silva, Meseguer, Puertas, Callejón, Melendo, Jorge Molina y Arezo.

Albacete Balompié: Bernabé, Álvaro Rodríguez, Djetei, Boyomo, Rubén Martínez, Riki, Olaetxea, Maikel Mesa, Dubasin, Manu Fuster e Higinio.