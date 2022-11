Luis Enrique se olvida de Álex Moreno

Debido a la reciente lesión de José Gayá, Luis Enrique tuvo que tomar cartas sobre la mesa para buscar una alternativa válida. Entre los nombres más destacados se encontraban Alejandro Balde, Marcos Alonso, Cucurella y Álex Moreno. Finalmente, el seleccionador se vuelve a olvidar del lateral del Real Betis y será el futbolista del FC Barcelona, quién acudirá a la gran cita de Catar.

El momento de forma no es suficiente

El Real Betis vuelve a ser noticia. La gran temporada del conjunto verdiblanco, unido al gran juego y la eficacia de sus jugadores, creó la posiblidad de que Luis Enrique incluyera algún futbolista en la lista de 26 jugadores para el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no fue así. Sergio Canales, Borja Iglesias y Álex Moreno volvieron a quedarse fuera de los intereses del seleccionador. El caso del segundo es muy curioso. El atacante se sitúa como segundo máximo goleador de la Liga Santander, junto a Muriqi, con ocho tantos. Atraviesa un excelente momento de forma, esta temporada. Por otro lado, Álex Moreno también vuelve a ser ausencia hasta el último momento en la convocatoria. Se ha convertido en uno de los mejores laterales de La Liga Santander y del fútbol español pero parece que no es suficiente para el seleccionador español. El pasado viernes, Luis Enrique nombró los 26 futbolistas que estarán en la Copa del Mundo, incluyendo a Jordi Alba y José Gayá. El defensa bético no estaba entre ellos.

Álex Moreno, en un lance de juego. Imagen: Real Betis Twitter

La alternativa es Alejandro Balde

No obstante, en el día de ayer pudimos conocer que el valencianista será baja debido a una lesión de tobillo producida en el entrenamiento. Había esperanzas de que el de Sant Sadurní vistiera la elástica de la absoluta pero el seleccionador español ha apostado por la juventud. Alejando Balde será el elegido para sustituir a José Gayá. Con esta situación, los dos defensas izquierdos que conformarán la "Roja" serán Jordi Alba y el ya mencionado, Balde.