Johnny Cardoso vuelve a acercarse al Betis

El Betis lleva tiempo pendiente del joven estadounidense, pese a haberse quedado fuera de la lista del Mundial. Johnny Cardoso destaca por su calidad, ya que puede llegar a ser un gran jugador.

Rendimiento

J. Cardoso siempre ha jugado en el Internacional de Brasil, ya que pese a haber nacido en Nueva York, se ha criado en Porto Alegre. Desde las categorías inferiores ya despuntaba, y en la temporada 19/20 fue traspasado al primer equipo. Esa misma temporada consiguió una asistencia en la Copa Libertadores.

La temporada siguiente jugó dos partidos en la Copa do Brasil y anotó un gol. También hizo una diana en el campeonato Gaucho, acabando la temporada con 2 goles y una asistencia y con el puesto de titular algo más afianzado. También esta temporada participó en la Selección Absoluta de EEUU, aunque mayoritariamente desde el banquillo y no pudo participar en ningún gol.

Para la temporada anterior (21-22) pudo disputar muchos más minutos, y pudo participar directamente en cinco goles. De esos goles tres fueron suyos y en los otros dos dio la asistencia. En total, Johnny Cardoso ha disputado 91 partidos (tato de titular como entrando desde el banquillo), ha marcado cinco goles y dado 3 asistencias.

Cardoso en un partido ante Japón || Foto: Getty Images

Posicionamiento

Johnny Cardoso no es un goleador nato, ni tampoco se caracteriza por dar muchas asistencias. Este jugador se siente mucho más cómodo creando juego desde atrás y nunca escorado en las bandas.

Su posición natural es el pivote defensivo, la cual está bien cubierta en el club verdiblanco por William Carvalho y Guido Rodríguez. Además, esta es una posición que necesita de mucha experiencia y entender bien el juego, tanto de tu equipo como del rival. Ese es uno de los motivos para que llame la atención, no es normal un pivote defensivo tan con esa edad.

También ha jugado como interior, creando juego desde atrás y ayudando a que el balón llegue a zona peligrosa. Cuando ha jugado ahí, siempre ha tenido o un falso nueve con dos extremos muy centrados o un centrocampista muy ofensivo para crear juego con él.

Sus fuertes con balón son la conducción y la retención. Cuando Johnny Cardoso tiene la pelota es muy difícil que la pierda, ya que a pesar de no ser muy corpulento, sabe usar bien el cuerpo como barrera, y cuando avanza entre líneas lleva el balón muy pegado al píe.

Sin balón, destaca su posicionamiento. Siempre está donde debe y sabe moverse para que el rival tenga menos opciones de avanzar y crear peligro.

Cambios entre ambos clubes

El Internacional de Brasil no suele jugar con dos pivotes, como lo hace Manuel Pellegrini, por lo que J. Cardoso tendría que hacer una adaptación mucho más grande. Al haber sido este su único equipo no podemos saber cuanto tarda en adaptarse al cambiar de club.

Si es cierto que también ha jugado en la selección absoluta de Estados Unidos, pero no es titular y de hecho ni siquiera ha ido al Mundial de Qatar.

El técnico verdiblanco tendría que adaptarlo a su sistema de juego y lo más natural es que jugara o en cambio de Guardado (quién por edad no le quedarían muchos años en el Betis) o por Paul Akouokou, quién en más de una ocasión ha dicho que no quiere renovar.

Clubes interesados

Según Tom Bogert, el Betis es uno de los principales interesados, pero no el único. Este periodista especialista en fichajes del fútbol estadounidense, es corresponsal en "The Guardian" y "New York Sports".

Ha adelantado que además del Betis, el Spezia también está interesado en adquirir los servicios de este jugador, que podría llegar a Europa durante este mercado de invierno para alguno de estos clubes.