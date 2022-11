El CD Badajoz gana su 'Mundial' en Matapiñonera

El CD Badajoz y el Sanse se enfrentaron el 19 de noviembre a las 12:00h en el estadio Municipal Nuevo Matapiñonera en uno de los cuatro partidos que abría la jornada matinal del domingo del grupo 1 de Primera RFEF.

Tras el parón por la Copa del Rey, ambos equipos volvían a los terrenos de juego. Un terreno de juego, que ha sufrido este año una remodelación, y es que, el Sanse ha dejado atrás el césped artificial de las campañas anteriores y ha pasado a jugar en césped natural, una condición de esta nueva categoría.

En cuanto a lo deportivo, el CD Badajoz llegaba tras cosechar una victoria contra el Celta B gracias a un tanto, en la segunda parte, de David Soto y a un gran partido de Kike Royo bajo palos. La suma de estos tres puntos les permitió llegar al parón fuera de los puestos de descenso.

Los pacenses, con Salmerón al mando, llevaban dos victorias (Ceuta y Celta B) y tres derrotas, las tres de forma consecutiva (2-0 ante el Fuenlabrada, 0-2 contra el Linense y 1-0 ante el Alcorcón).

El CD Badajoz no había tenido suerte en tierras madrileñas

Enfrente, el CD Badajoz tenía a uno de los equipos más complicados como locales, el Sanse. Los madrileños habían conseguido 10 de los 15 puntos posibles en su feudo. Tan solo llevaban una derrota en casa, la que cosecharon contra el Real Madrid Castilla. También se dejaron puntos contra Unionistas con un empate a uno. Pero ganaron al Mérida, Alcorcón y Pontevedra.

El Sanse ocupaba la séptima posición de la tabla, con 20 puntos, a tan solo uno de los puestos de playoff. Por su parte, el CD Badajoz se encontraba una posición por encima del descenso, con 11 puntos.

El CD Badajoz no había tenido suerte en tierras madrileñas. Cuatro habían sido los partidos disputados en Madrid y no habían conseguido la victoria en ninguno, únicamente sacaron un punto de su visita al Rayo Majadahonda. Además, como visitantes, solo habían sumado cuatro de los 15 puntos posibles (empate ante el Rayo Majadahonda y victoria contra la Cultu).

Entrenamiento del CD Badajoz durante la semana/ Foto: CD Badajoz

Para el partido, Salmerón contó con todos sus jugadores, excepto con Acuña. En su lugar, entró en la convocatoria Edu Sánchez, jugador del Juvenil División de Honor, además del delantero Müller. Hay que recordar que el técnico blanquinegro dijo: “Tengo la esperanza de reforzar el equipo en el mercado de invierno. Fue una condición a la hora de mi llegada”. En entrenador del equipo pacense realizó dos cambios respecto al partido anterior: salieron del once Zelu y Alfaro, entrando en su lugar Ferrón y Mancuso. Es decir, realizó un cambio de sistema y jugó con un 4-3-3.

Dos golazos del CD Badajoz en la primera parte

Los primeros minutos estuvieron marcados por las imprecisiones de ambos equipos. Sin embargo, la primera ocasión fue para el CD Badajoz, con un tiro desde la frontal de Edu Sánchez tras un rechace de la zaga local.

Y el primer disparo que tuvo el CD Badajoz entre los tres palos fue para dentro. Cómo está David Soto. El delantero blanquinegro lanzó desde fuera del área y el esférico entró por el palo derecho de la portería defendido por Pedro López. Un auténtico golazo de David Soto, tras una magnífica jugada de Edu Sánchez por banda izquierda, adelantó a los blanquinegros en el minuto 10 del partido.

El CD Badajoz no se encerró tras el gol y la volvió a tener Adilson con sus ya características bicicletas por banda izquierda. Pero respondió el Sanse mediante dos buenas jugadas de Pedro Benito. Pero el CD Badajoz estaba de dulce y no iba a desaprovechar sus ocasiones. Recuperación en campo contrario del Adilson, encaró la portería el portugués y no se lo pensó, tiró desde fuera del área y marcó un auténtico golazo por la escuadra superando por alto a Pedro López. Menos de media hora de partido y el CD Badajoz ya ganaba por dos goles.

Los visitantes estaban haciendo un partido perfecto. Y si alguien faltaba por destacar era Kike Royo. Un disparo de Sergio Nieto, totalmente solo desde dentro del área, fue enviado a córner por el guardameta blanquinegro con un auténtico paradón. En la siguiente jugada, Pedro Benito pudo poner el primero para el Sanse, pero una gran acción defensiva de Mariano evitó el tanto.

El partido se fue al descanso con ventaja en el marcador para el CD Badajoz gracias a dos auténticos golazos, el primero de David Soto y el segundo de Adilson. Los locales solo tuvieron una clara oportunidad, pero Kike Royo salvó a los blanquinegros.

Clamoroso penalti no pitado al CD Badajoz

El Sanse necesitaba crear ocasiones para cambiar el partido, por lo que Ayllón realizó dos cambios en el descanso. Los locales salieron mejor en la segunda parte e intentaron encerrar atrás al CD Badajoz. Así y todo, la más clara fue para los visitantes. Una gran jugada en banda izquierda entre Edu Sánchez y Adilson acabó con un remate de Ferrón que por poco no acabó en gol. En la siguiente jugada, de nuevo Adilson encaró a Fomeyem y el defensa del Sanse le hizo un clamoroso penalti que no pitó el colegiado catalán.

El CD Badajoz salió a la contra con una gran jugada de Adilson y Ferrón que acabó con un tiro de David Soto, pero rebotó en la defensa del Sanse. Salmerón dio entrada a Cordero a falta de media hora para el final, pera poner una línea de cinco en defensa (5-4-1).

A pesar de ello, el peligro lo estaba creando el CD Badajoz. José Más abrió el balón con un cambio de banda espectacular hacia Zelu. El capitán se la puso a David Soto, que casi anota el tercero, pero se hizo grande bajo palos Pedro López con un auténtico paradón evitando el segundo de Soto. Lo volvió a intentar David Soto con un tiro desde la frontal, pero se le marchó rozando el palo.

El Sanse le dio emoción

Sin embargo, el Sanse puso emoción al partido. Una pelota muerta en el área fue rematada por Pedro Benito al fondo de la red, no pudo hacer nada Kike Royo ante el disparo del delantero local. El CD Badajoz había perdonado varias ocasiones claras de gol e iba a sufrir en los últimos minutos. La tuvo Zelu solo delante del portero y la mandó fuera. El capitán pudo poner tierra de por medio a falta de cinco minutos, pero se le marchó de nuevo por poco.

Pero ya no perdonaría más el capitán. Alfaro ganaba en carrera a la contra a la defensa del Sanse, tocaba en el área con Zelu, tiki taka entre los dos jugadores para que finalmente Zelu sentenciara el partido en el minuto 93. Con estos tres puntos, el equipo de Salmerón consigue su segunda victoria consecutiva en esta temporada.

Ficha técnica:

UD Sanse: Pedro López, Charlie (Arturo, min 83), Villapalos (Rafa de Vicente, min 67), Raúl, Borja Martínez (Jime, min 57), Fomeyem, Pedro Benito, Mecerreyes (Javi Gómez, min 45), Borja Sánchez, J. Aparicio (Ródenas, min 45), Sergio Nieto.

CD Badajoz: Kike Royo, Mariano, Borja García, Javi Ros (Cordero, min 63), Raúl Palma, Mancuso (Burlamaqui, min 75), Ferrón (Calderón, min 75), José Más, Adilson (Zelu, min 63), David Soto (Alfaro, min 85), Edu Sánchez.

Árbitro: Gonzalo Romero Freixas (Comité territorial catalán). Amonestó en los locales a Borja Sánchez (min 30), Villapalos (min 61), Jime (min 66), Javi Gómez (min 73), Arturo (min 90) y en los visitantes a José Más (min 43), Mancuso (min 52).

Goles: 0-1 (David Soto, min 10), 0-2 (Adilson, min 28), 1-2 (Pedro Benito, min 81), 1-3 (Zelu, min 93).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada del grupo I de la Primera Federación, a disputar en el Estadio Municipal Nuevo Matapiñonera a las 12:00h.