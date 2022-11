El Numancia sigue en las mismas

Los Pajaritos acogía un emocionante choque entre el CD Numancia y el Sabadell, partido correspondiente a la jornada 12º del Grupo II de Primera RFEF.

El Numancia confiaba muchísimo en este partido, ya que venían de resultados muy negativos, por lo que llevarse los tres puntos hubiese sido esencial para llegar a los puestos altos de la clasificación. Además, en el banquillo soriano se sentaba por primer vez Iñaki Bea tras la destitución en la anterior jornada de Diego Martínez, por lo que los aficionados tenían muchas ganas de ver al nuevo técnico en acción.

El Sabadell, al igual que los locales, comenzó la jornada en los puestos bajos de la clasificación, cuando su objetivo a final de temporada es estar mucho más arriba, gracias a la historia del club y a la plantilla con la que cuentan actualmente, por lo que ganar el partido fuera de su feudo les hubiese dado ese chute de moral.

El entrenador alavés, en su primer once, salió con Gaizka Ayesa en portería; una línea de cuatro formada por Dani Sánchez, Fer Román, Gorka y San Emeterio; doble pivote para Cotán y Toni Arranz; bandas para David González y Mancebo; y por último, Mario Barco y Mahicas en punta.

Partido de altibajos

Los locales comenzaron el encuentro bastante mejor que sus rivales y dominaron el encuentro en los primeros 45 minutos, algo que se vio reflejado en el marcador al finalizar la primera parte.

El equipo de Iñaki Bea no tardó ni dos minutos en acercarse a portería rival gracias al extremo Mancebo, el cual disparó dentro del área, pero no apuntó de la mejor manera posible y su remate se marchó desviado de los tres palos.

Se veía venir que el primer gol del partido no iba a tardar mucho en llegar y así fue. En el minuto 9 de encuentro, el lateral izquierdo numantino adelantó a los rojillos. Dani Sánchez por un momento se convirtió en "cazagoles" y tras un rechace mandó el balón "a guardar".

Los visitantes las poca veces que llegaron a portería rival en los primeros minutos del encuentro se encontraron con un fenomenal Gaizka Ayesa, portero que debutaba en liga con la elástica numantina tras haberlo hecho en Copa del Rey.

Rubén Mesa estuvo muy cerca de marcar de cabeza, pero no iba a ser él, sino el otro delantero, Mahicas, el que aumentaría la distancia en el marcador. El ariete numantino procedente del Espanyol "B", anotó un auténtico golazo al primer toque desde la frontal de vaselina, donde el Sergi Puig solo pudo seguir el balón con la mirada incrédulo a lo que acaba de hacer el rival.

La segunda parte fue mucho más emocionante para el público. Los primeros minutos fueron frenéticos, ya que en tan solo 18 minutos hubo tres goles por parte de los visitantes.

El autor del primero de ellos fue Cristian Dieste, el cual al primer toque batió al guardameta Gaizka Ayesa desde dentro del área tras un gran pase al espacio.

El segundo de ellos, al igual que el primero, fue por parte de Dieste. El árbitro pitó penalti por una mano dentro del área, y el atacante no falló desde los once metros y sumó un doblete a su cuenta particular.

El tercer tanto del Sabadell fue en el 63' de encuentro. Alberto Fernández, un especialista de la categoría a balón parado, con un sutil toque introdujo el esférico hasta el fondo de las mallas. Este gol no impresionó a nadie que sepa las cualidades del jugador murciano.

El Numancia se vio por detrás en el marcador tras irse al túnel de vestuarios con una ventaja de dos goles, algo que hubiese desanimado a todo el mundo, a todos menos a los sorianos. Cuatro minutos más tarde del gol de Alberto, Rubén Mesa, que está de dulce, remató dentro de los tres palos un centro de Moha.

El Numancia el resto del tiempo efectivo del partido quiso ir a por el cuarto gol, pero el Sabadell se defendió bien en su área y el resultado no acabó convenciendo a ninguno de los dos conjuntos.

Con este resultado de empate a tres, el Numancia se coloca en decimocuarta posición con 14 puntos, a tan solo uno de las posiciones rojas de la tabla. El Sabadell consigue salir del descenso con los mismos puntos que los sorianos.