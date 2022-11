Luis Enrique: "El elogio debilita"

El equipo de Luis Enrique ha enloquecido a la afición y ha conseguido la mayor goleada de la Selección en un Mundial. Tras el encuentro, los jugadores y el resto del mundo han querido reaccionar a la apisonadora española.

Luis Enrique contento con el resultado

Tras el partido, el seleccionador español ha querido puntualizar que esto solo es un buen comienzo: "El elogio debilita y que somos un buen rival cualquiera lo ve". Asimismo, el entrenador asturiano ha querido recordar un dato curioso: "Nos suele costar siempre bastante empezar los torneos, hoy hemos roto esa racha". Ya en rueda de prensa, el seleccionador ha elogiado a Balde, Asensio y Rodri: "Balde es un avión; Asensio está pletórico, es un jugador top; Rodri reúne todo lo que debe tener un central", afirmó Luis Enrique.

Balde emocionado en su debut con la Selección

Por otra parte, Alejandro Balde, recién llegado a la concentración tras la baja de José Luis Gayá, ha hablado sobre la importancia de estar en este Mundial: "Es un sueño, esta camiseta la voy a enmarcar. Seguiremos trabajando, yo estoy agradecido de poder estar aquí".

Gavi, MVP del partido mientras Ferran se sincera

El MVP del partido ha sido Pablo Gaviria 'Gavi', que en declaraciones a las radios ha comentado cuál ha sido su principal objetivo durante el partido: "Desde que salió el centro solo pensaba en chutar a portería y hacer gol. El míster me ayuda mucho y Busi (Busquets) es el que más consejos me da". Por su parte, el delantero español, Ferran Torres, ha apuntado muy ilusionado que se ve preparado para llegar lejos: "No sé si seremos candidatas, pero tenemos ganas de hacer algo grande", sentenció.

Costa Rica intentará pasar pagina

Por parte de Costa Rica, el entrenador nacional, Luis Fernando Suárez ha explicado cómo se encaja la sonrojante derrota ante España. En rueda de prensa ha analizado el partido de Costa Rica así: "España tuvo la pelota, estuvo brillante en las tres cuartas partes de campo y no tuvimos opción. España hizo un partido superlativo. Así se explica la derrota. Nosotros cuando tuvimos el balón no fuimos capaces de jugarlo, nos lo quitaron muy rápido", concluyó.