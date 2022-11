Paco López: "Yo lo que quiero es ver a un Granada con mentalidad ganadora"

Paco López comparece en rueda de prensa previa al encuentro del domingo frente al Leganés, donde el Granada afronta de nuevo el reto de volver a conseguir la victoria en la liga lejos de Los Cármenes, situación que no ocurre desde el 14 de agosto, en la era Karanka.

Con respecto a cómo ve motivado y mentalizado al equipo, para volver a conseguir la victoria lejos de Los Cármenes, el técnico comentaba que los ve "muy ilusionados, sobre todo en el día a día y en su trabajo". Tras esto continuaba insistiendo en que “ese es el camino que te lleva a conseguir los resultados el día de la competición y el pasado es pasado”. Además quiso poner hincapié en que el objetivo es no distinguir partidos en casa y lejos de casa, la mentalidad debe ser la misma para alcanzar los objetivos al final de temporada.

Respecto a la disponibilidad de varios jugadores, el técnico comentaba que tanto Bodiguer y Quini aún no están disponibles para esta jornada, aunque también irán avanzando en su recuperación según transcurra la semana. El técnico también añadió que Petrovic y Rochina han entrenado de forma normal y cuenta con ellos para esta jornada. Cabaco había notado unas pequeñas molestias en la rodilla desde el partido del Albacete y el resto sigue igual. “Meseguer e Ignasi Miquel, tienen las molestias típicas tras un partido”.

Sobre Myrto Uzuni, comentaba que es un jugador que puede participar en cualquier posición de las de arriba, ya que es muy versátil y se adapta con facilidad a cualquier posición atacante. "Tenemos al máximo goleador de la categoria y eso es muy importante", comentaba tambien el técnico

Sobre Luis Abraham, jugador que acabara su cesión en el Club Azul, el técnico comentaba lo siguiente:“Sinceramente no sé qué decisión tomaremos, estoy concentrado en el día a día y es una situación que no he comentado con el club”.