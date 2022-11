Previa CD Leganés - Granada CF: cambiar la dinámica a domicilio para estar arriba

La Liga Smartbank afronta este fin de semana su decimoséptima jornada, que enfrentará en Butarque al CD Leganés y al Granada CF. Un partido que medirá a dos conjuntos que llegan en línea ascendente, pues el Granada CF quiere confirmar sus buenas sensaciones tras el cambio de técnico con tres puntos que le permitan continuar una semana más en los puestos de promoción, mientras que el CD Leganés quiere seguir con su buena dinámica como local para acercarse a los puestos de playoff.

Seguir la línea ascendente

El CD Leganés llega a este partido después de empatar como visitante en El Molinón frente al Real Sporting por 2-2 en un encuentro en el que los madrileños se pusieron por delante en el marcador, pero que en diez minutos vieron como el conjunto rival les remontó. Pese a ello, un gol de Arnáiz a 20 minutos para el final del partido permitió al equipo llevarse un punto de su visita a tierras asturianas. Después de este encuentro, el Leganés se encuentra en decimotercera posición con 21 puntos, a cuatro de los puestos de promoción de ascenso que los marca el rival de esta jornada. Además, la dinámica del conjunto pepinero en las últimas semanas está siendo muy positiva, tras encadenar cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

El Leganés no comenzó la temporada de la mejor manera posible, pues perdió sus primeros tres partidos de Liga y tuvi un parcial de cuatro puntos de 24, un inicio muy complicado e incluso estuvo en duda el puesto de Imanol Idiakez como entrenador del club. Sin embargo, el equipo pepinero consiguió progresar tras su derrota como local frente al Albacete Balompié y empezó a sumar victorias tanto como visitante como local. De hecho, no pierde en Butarque desde el 2 de octubre. De esta manera, actualmente el Leganés lleva cinco jornadas sin perder y ha conseguido alejarse plenamente de los puestos de descenso, mirando incluso a los puestos de promoción, de los que les separa cuatro puntos, por lo que un nuevo triunfo ante su afición les permitiría acercarse más.

Para este partido, Imanol Idiakez tiene prácticamente a todos sus jugadores disponibles tras la reincorporación de Neyou y Dani Jiménez a la dinámica del equipo, mientras que Miramón y Nyom son duda por molestias que arrastran, aunque se espera que puedan estar en el partido de esta jornada. Así pues, se espera un once muy parecido al de las últimas semanas, con la referencia en el ataque de Juan Muñoz, acompañado en las bandas por Dani Raba y Arnáiz, mientras que en la portería el propio Idiakez ha confirmado que el guardameta será Riesgo, ya que aunque Dani Jiménez se ha recuperado de sus molestias en el hombro, el técnico vasco quiere darle tiempo para que se recupere al 100%.

Volver a ganar a domicilio

El Granada CF afronta este partido después de golear en Los Cármenes al Albacete Balompié por 4-0 en un duelo en el que el conjunto adversario estuvo con un jugador menos desde el minuto 9. Pese a ello, el equipo rojiblanco no consiguió adelantarse en el marcador hasta después del descanso en el minuto 53 con un tanto de Callejón. Posteriormente, el Albacete se quedó con 9 tras la expulsión de Álvaro Rodríguez y seguidamente llegaron los otros tres goles de Ricard Sánchez, Bryan Zaragoza y Clauder en propia. De esta manera, el equipo de la ciudad de la Alhambra volvió a entrar en los puestos de promoción de ascenso y se sitúa en sexta posición con 25 puntos empatado con Cartagena FC, y está a una distancia de cinco de los puestos de ascenso a Primera División marcados por el Burgos CF.

La llegada de Paco López al banquillo granadinista parece haber supuesto un revulsivo después de conseguir vencer a un rival directo por goleada en Los Cármenes, y tras haber vencido a domicilio frente al Yeclano Deportivo en Copa del Rey por 2-3. Ahora, el Granada CF tiene el objetivo de darle la vuelta a la situación a domicilio, donde presenta números realmente preocupantes, solo ha vencido en una única ocasión, la conseguida en la primera jornada ante la UD Ibiza por 0-2. Desde entonces, el club rojiblanco no sabe lo que es ganar lejos de Los Cármenes, arrastra una racha más que negativa de siete partidos sin ganar y sin marcar en ninguno de ellos. De esta forma, si el equipo quiere seguir progresando en la tabla clasificatoria para poder situarse en los puestos de arriba, tiene que mejorar su rendimiento fuera de casa.

Para este encuentro, Paco López tiene las bajas de André Ferreira, Sergio Ruiz, Quini y Bodiger, mientras que Cabaco también se ha quedado fuera de la convocatoria por las molestias que arrastra. La nota positiva es el regreso de Petrovic y Rochina, que se han recuperado de sus respectivas lesiones y ya están disponibles con el resto del grupo. Así pues, se espera que Petrovic vuelva a ser titular en el centro del campo ante la falta de efectivos en esa posición las últimas semanas, teniendo que jugar Víctor Díaz como mediocentro cuando su posición natural es la de lateral derecho, aunque causó una buena impresión. Por lo demás, es posible que Jorge Molina repita como referencia en el ataque, mientras que en las bandas podrían estar de nuevo Puertas y Callejón, aunque también podría volver a la alineación Uzuni.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del CD leganés, Imanol Idiakez, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de la situación de las lesiones en la plantilla: "Algún jugador con algunas molestias, como Miramón o Durmisi, pero Neyou y Dani Jiménez se han incorporado con el grupo esta semana, así que esperamos poder contar con todos. Dani ya ha entrenado bastante bien, tiene buenas sensaciones en el hombro y es uno más, pero aún le falta un poco de tiempo para estar al 100%, y el domingo jugará Riesgo". También ha hablado sobre el rival: "Es la plantilla con más nombre de Segunda División, han mantenido casi todo lo importante y se han reforzado muy bien. Han añadido a un gran entrenador como Paco López, y espero un equipo bien organizado, que va a proponer". Por último, ha hablado de lo que supone este partido: "Es una oportunidad de llegar a 24 puntos. Un partido en casa, con nuestra afición, estamos enganchándonos, otra vez con muchas ganas de que entre todos saquemos el partido adelante, porque vamos a necesitarlos".

Por su parte, también ha comparecido en rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre Rochina: "Me gustan los jugadores versátiles y se adapten a cualquier posición. Depende del dibujo de inicio, puede jugar tirado a una banda para utilizar el pasillo interior, puede jugar por detrás de los delanteros, en el Levante, lo he llegado a poner de mediocentro. Es un jugador con versatilidad y nos puede dar muchísimo, no solamente por sus condiciones en el campo, sino por su experiencia". También ha hablado acerca del rival: "No tuvo un buen comienzo, pero precisamente lo pillamos en uno de sus mejores momentos de la Liga. Tiene jugadores de medio campo hacia arriba con un nivel muy alto, altísimo diría yo para la categoría". Por último, ha hablado sobre la importancia de los resultados: "Serán los que serán, pero no nos vamos a fijar en lo que ha habido antes, en lo que pasará o en lo que deja de pasar, sino en el trabajo y en el camino, en ese proceso de mejora".

Posibles alineaciones

CD Leganés: Riesgo, Miramón, Nyom, Jorge Sáenz, Sergio, Durmisi, Cissé, Undabarrena, Dani Raba, Arnáiz y Juan Muñoz.

Granada CF: Raúl fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Petrovic, Meseguer, Puertas, Melendo, Callejón y Jorge Molina.