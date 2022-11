Luis Enrique: ''Tengo plena confianza en todos mis jugadores''

El seleccionador español, Luis Enrique, ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro ante Alemania el próximo domingo 27. Tras la victoria ante Costa Rica en el debut por 7-0, el asturiano se ha mostrado contento.

El rival

''Alemania es una selección que siempre juega al ataque, que intenta tener el balón y presionar en campo contrario. Es la selección que más se parece a España y por eso es un reto. Veremos quién se lleva el gato al agua''. Añadió: ''Uno ve su camiseta y ve cuatro estrellas de campeón. Yo ya jugué contra ellos en el 94 e impresionan por su poderío físico. España puede ganarle a cualquiera y tenemos la convicción de que podemos ganar a Alemania. Ese es el objetivo''.

''Alemania tiene mucha movilidad y el reto es saber controlarla. Tienen los mismos principios que nosotros y eso implica disponer de dudas a resolver que solo después de que se inicie el partido, conoceremos'', citó sobre Alemania. ''Nunca sabes qué es lo mejor. Mañana jugaremos sabiendo el otro resultado y lo importante es controlar lo que podemos controlar'', añadió sobre el partido para terminar.

Debut maravilloso

Luis Enrique habló de la primera jornada ante Costa Rica: ''No esperaba mostrar en el debut una versión tan potente, pero siendo sincero yo me encuentro más cómodo, gestionando problemas y dificultades, que en los momentos fáciles. Ahí me sale mi vena asturiana y gijonesa''. La victoria no les ha subido los humos a la cabeza a los jugadores: ''Lo hemos gestionado de una manera normal. El hecho de debutar de una manera tan contundente genera confianza, pero no hay que irse al exceso de confianza. El reto es muy atractivo''.

Los once guerreros

El seleccionador no ha querido dar pistas de quiénes serán los que comiencen el encuentro: ''No tengo un once para cada partido. En función de los entrenamientos decidimos la alineación. Hay variables y por norma no suelo repetir los equipos. No es importante el equipo titular, sino los 16 que participan e incluso los 26. Hay que hacer las cosas que nos acercan al resultado deseado''. Para concluir dijo: ''Hago la alineación para poder tener más el balón que el rival, disponer de más ocasiones y que nos lleguen menos. Tengo dos jugadores por posición y en alguno de los casos, tres y dispongo de plena confianza en todos ellos''.

Mejora y prioridad

Por último, habló acerca de la mejora y de la prioridad que tiene cada partida de la cita mundialista: ''Errores siempre se cometen, pero hay que diferenciar los que dependen de ti, que de los que dependen del rival. Todos atacamos y todos defendemos y si alguien no cumple, el resto de compañeros se ven afectados. Nuestro reto es demostrar que ante uno de los favoritos que llega necesitado, no vamos a especular''. ''En una competición tan corta no se premia la regularidad, sino estar bien en los momentos importantes'', concluyó.