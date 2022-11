Felipe Moreno no entrará en el Real Murcia

Tras el ascenso del Murcia a Primera RFEF, Felipe Moreno se mostraría interesado en entrar en el Murcia para dirigirlo junto a Agustín Ramos comprando las acciones de Mauricio García de la Vega por 2M€. Durante todo el verano tanto Felipe como Agustín empezarían a negociar las condiciones de un acuerdo que beneficiaría al Real Murcia sobre todo sabiendo que el conjunto pimentonero arrastra una deuda con Hacienda y la Seguridad Social.



Cronología de los hechos

Tanto el uno como el otro, llegaron a cerrar ese trato con el fin de salvar al Murcia. El 28 de octubre saltaría una gran noticia para la entidad y es que se llegaría a un acuerdo histórico ya que tanto Hacienda como la seguridad social aceptaban la oferta del Murcia para dejar de embargar al club grana. El abogado Andrés López cerró el acuerdo verbal, ya que el Murcia se comprometía a aportar dos millones y medio de euros iniciales para frenar los embargos de las Administraciones Públicas.

Un equipo para soñar

Moreno quería para el Murcia, a parte de saldar la deuda, armar un equipo potente con el objetivo de ascender a La Liga Smartbank haciendo 3/4 fichajes clave para ir con todo a por ese objetivo de regresar a la segunda categoría del futbol español. Querían fichar un mediocentro defensivo ya que lo consideran una de las posiciones clave en las que hay muchos nombres pero la dirección no termina de estar contenta en el centro del campo no bastaba con Ganet, Gracia, Galindo, Aguza y Armando, estos dos últimos están ofreciendo un nivel bastante bajo por lo que no sería de extrañar una salida de ambos.

Los planes de Felipe Moreno para el Murcia

El acuerdo con Mauricio García de la Vega por el que se ha hecho con las acciones del mexicano ha abierto las puertas a lo grande a este empresario que consiguió darle al Leganés la etapa más gloriosa de su historia. Francisco Tornel quedaba lejos del K-Business ya que estaba con la firme intención de salir de la sociedad. Aunque en las ultimas horas, ha saltado la noticia de que un grupo opositor, con Tornel y otros accionistas, pretende arrebatar la presidencia a Ramos y recuperar el dinero que puso en el Real Murcia con el "derecho de arrastre y estos, invitarían a entrar a Felipe Moreno al consejo de administración

Giro dramático de los acontecimientos

Cuando todo parecía mas que acordado ya que Moreno entraría al Murcia y había conocido a la plantilla del equipo, todo se tuerce tras nuevas discrepancias en el acuerdo, y es que Felipe no estaría de acuerdo en la persona designada para arbitraje, encargada de dirimir conflictos futuros en el pacto societario, derecho de arrastre ya que Agustín Ramos no quería que se incluyera en el acuerdo de pacto, al generar una obligación futura que beneficiaría a Francisco Tornel, Mariano Albaladejo, Francisco García e Higinio Pérez, muy críticos con la línea de actuación de Ramos. Moreno no quería hacerse cargo de las deudas que dejaron otros accionistas en el Murcia y eso imposibilitó el acuerdo entre ambos, según apunta el periódico murciano ORM Deportes.