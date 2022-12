Unai Simón: ''Pocos equipos pueden compararse con el nuestro''

Junto al seleccionador de la Selección Española, Luis Enrique, compareció el guardameta titular de La Roja, Unai Simón. El portero del Athletic Club se encuentra en su primer mundial y solo ha encajado un gol en dos partidos.

Situación actual

''Creo que estoy en mi mejor momento, pero trato de seguir aprendiendo porque todavía soy joven y estoy en progresión con mucho margen de mejora. Todos tenemos una evolución y ahora me encuentro cómodo y con mucha confianza'', citó. Retrocedió a la pasada Eurocopa y añadió: ''El partido contra Croacia en la Eurocopa me enseñó muchas cosas y ya veremos si me encuentro pronto con otro partido tan importante''.

La Selección

''España está siendo mejor en la posesión y el dominio. Pocas selecciones se pueden comparar con la nuestra en este sentido. Ahora Japón va a ser un equipo complicado, como pudimos ver en los Juegos Olímpicos. Presionarán alto porque necesitan marcar al menos un gol''. ''Entiendo las sensaciones de tensión y conforme vayan pasando las eliminatorias esto se incrementará. Es la manera de jugar de esta Selección y confío en la manera de jugar. Yo no lo considero riesgo porque gracias a esa manera de jugar llegamos muchas veces en mejores condiciones arriba'', añadió.

La cautela es muy importante en este Mundial y así lo quiso hacer ver el guardameta: ''Al que ponen de favorito no suele ser quien gana el Mundial. No nos sentimos como tales, pero confiamos en nuestra idea y vamos a seguir trabajándola hasta lo que lleguemos''. Y por último habló del estilo de España: ''Para mí no es un riesgo jugar con los pies. Son situaciones que este equipo puede solventar. Es la idea que quiere el míster, que a mí me convence y en la que me siento cómodo''.

Compañeros

''Esta Selección se diferencia porque intentamos generar superioridad desde la zona defensiva. Somos un bloque que actúa en equipo y debemos estar muy concentrados para superar la presión alta que nos plantearán'', añadió para finalizar.