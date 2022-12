Previa Málaga CF - Granada CF: un derbi para cambiar la dinámica a domicilio

La Liga Smartbank afronta esta semana su jornada número 19, la tercera intersemanal de la temporada, que se cerrará con el partido que mide al Málaga CF y al Granada CF en La Rosaleda en un nuevo derbi andaluz. Un partido importante para dos equipos que se encuentran en situaciones distintas: los locales quieren vencer para poder acercarse a los puestos de permanencia y salir del pozo, mientras que el Granada CF quiere poner fin a la mala dinámica a domicilio para seguir escalando puestos en la clasificación y volver a situarse en los puestos de promoción.

Acercarse a la permanencia

El Málaga CF llega a este partido después de perder en la última jornada ante el Levante UD en el Ciudad de Valencia por 1-0, en un encuentro igualado en el que los valencianos desempataron el marcador gracias a un gol llegando al ecuador de la segunda parte. De esta manera, el conjunto malagueño sigue en los puestos bajos de la tabla, ocupa la penúltima posición con 14 puntos, a seis de los puestos de salvación marcados por el Racing de Santander. Así pues, el balance de resultados del equipo es muy pobre, con tres victorias, cinco empates y diez derrotas, por lo que supone una emergencia volver al camino de la victoria, sobre todo en casa, donde en el último partido celebrado como local se consiguió un gran triunfo ante un rival directo como la SD Ponferradina, por 1-0.

La temporada del Málaga CF comenzó mal desde el principio, con Pablo Guede al frente del banquillo. Las primeras jornadas fueron preocupantes solamente sumando tres puntos de los primeros 18, y tan solo una victoria y cinco derrotas en las primeras seis jornadas. Esta mala dinámica provocó que tras la derrota ante el CD Tenerife se tomara la decisión de destituir al técnico argentino y se hizo oficial la llegada de Pepe Mel. Sin embargo, el nuevo entrenador tampoco ha conseguido revertir la situación, pues ha conseguido únicamente dos victorias en 12 jornadas, aunque la última conseguida fue en el último encuentro en La Rosaleda, lo que hace que el equipo quiera volver a sumar tres puntos ante su afición para poder acercarse a los puestos de salvación.

Para este encuentro, Pepe Mel tiene las bajas por lesión de Juande, Cristian y Bustinza, mientras que son duda Ramón y Álex Gallar, que podrían estar más cerca de regresar a los terrenos de juego, aunque es posible que se guarden para el partido de la siguiente jornada. Por otro lado, el técnico malaguista recupera a Chavarría, que se ha recuperado de las molestias que acarreaba. Con respecto a la alineación, es posible que Pepe Mel opte por seguir confiando en canteranos, tal y como ha confirmado en rueda de prensa, por lo que jugadores como Daniel Lorenzo, Issa Fomba o Loren podrían volver a tener oportunidades de juego, como en el último encuentro, donde los tres canteranos salieron del banquillo.

Cambiar la racha a domicilio

El Granada CF afronta este encuentro tras conseguir una importante victoria como local en Los Cármenes ante el líder de la categoría, el Deportivo Alavés, por 3-1, en un partido en el que los vascos se adelantaron muy pronto en el marcador, pero los granadinistas consiguieron reponerse y dar la vuelta al partido gracias a los dos goles de Uzuni y al de Jorge Molina para vencer a uno de los equipos más fuertes de la categoría, que se quedó con un jugador menos en la primera parte. De esta manera, el club rojiblanco ocupa la séptima posición en la clasificación con 28 puntos, está a dos de los puestos de promoción marcados por la SD Eibar. De esta forma, los granadinos quieren conseguir una victoria que les devuelva a los puestos de playoff para poder seguir mirando hacia arriba.

Para poder ocupar los puestos ansiados de playoff o de ascenso directo, el Granada CF tiene una tarea clara, mejorar el rendimiento a domicilio, donde no gana desde la primera jornada en Can Misses por 0-2 ante la UD Ibiza, siendo la única victoria lejos de Los Cármenes y siendo también la única vez que ha marcado gol como visitante en Liga. Así pues, se puede señalar que el rendimiento del equipo en casa y como visitante es como el día y la noche, pues, aunque fuera de casa el rendimiento deja mucho que desear, también es cierto que en Los Cármenes el equipo todavía no conoce la derrota y se muestra como un conjunto mucho más compacto y fuerte. Por lo que la tarea principal de Paco López es la de recuperar la confianza y la firmeza a domicilio para poder asentarse en las posiciones más altas de la tabla clasificatoria.

Para este partido, el técnico valenciano sigue teniendo las bajas por lesión de Cabaco, Puertas y André Ferreira, a las que se ha sumado la de Rochina, que tuvo que abandonar el terreno de juego en los últimos minutos del partido frente al Deportivo Alavés por molestias en uno de sus muslos. La nota positiva es el regreso de Raúl Fernández a la portería granadina, que estuvo sancionado la pasada jornada tras la expulsión frente al CD Leganés, por lo que se espera su regreso a la titularidad, mientras que Bodiger podría estar recuperado plenamente y reaparecer en esta jornada. Por lo demás, es posible que la alineación sea parecida a la de las últimas jornadas, con Jorge Molina como referencia en el ataque, acompañado en las bandas por Uzuni o Callejón, continuando con la apuesta por el 4-3-3, mientras que en el centro del campo podrían estar Melendo, Petrovic y Meseguer, aunque también ha colocado en alguna ocasión a Víctor Díaz en esa posición, causando una buena actuación.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Málaga CF, Pepe Mel, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre cómo está viendo a su equipo ene estas últimas jornadas: "El equipo no se ve desbordado por ningún rival. Estamos en un estrecho margen que siempre es de un gol y tenemos que conseguirlo. Son esos detalles que nos están matando. Estamos convencidos porque no nos sentimos superados por ningún rival. Nos sentimos dominadores del juego, como en Valencia contra uno de los cocos de la categoría, porque se hizo lo que teníamos previsto". También ha hablado acerca del rival: "Sabemos el potencial, pero si somos capaces de hacerlo bien, les vamos a poner en problemas. Tenemos con la ambición de ganar". Por último, ha hablado sobre la falta de gol: "Estamos preocupados de ser jugadores fuertes a la hora defender las posiciones. Cuando llegamos, les machamos con la idea de parar esa hemorragia, de no encajar goles. El equipo que no encaja gol en esta categoría se hace fuerte. Ahora tenemos que ser protagonistas en el área del rival".

Por su parte, el entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido también en rueda de prensa, donde ha hablado sobre el plan de partido: "Lo que nos interesa en todos los encuentros es tratar de tenerlos controlados. Eso significa saber hacer las cosas bien con y sin balón. Si somos caces de conseguirlo, tendremos más opciones de ganar. Nos queremos imponer en ese juego, a veces acelerándolo, otras dándole pausa". También ha hablado acerca del rival: "Seguramente merece mucho más de lo que la tabla dice. Cuenta con futbolistas muy contrastados y de mucho talento, y con un entrenador con mucha experiencia, ahí lo deja constado en su trayectoria. Lo normal es que vaya hacia arriba. Será un partido muy difícil, pero intentaremos ser intensos y agresivos. Con balón trataremos de demostrar lo que somos nosotros". Por último, ha hablado sobre el centro del campo: "Petrovic es un ejemplo de ese proceso que tenemos como idea. Está en esa mejora y es un chico que está demostrando ser muy receptivo. Tiene que adaptarse a las necesidades del equipo, tanto con balón somo sin balón".

Posibles alineaciones

Málaga CF: Ruben Yáñez, Juanfran, Burgos, Escassi, Ramalho, Javi Jiménez, N´Diaye, Febas, Loren, Fran Villalba y Rubén Castro.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Igansi Miquel, Neva, Petrovic, Meseguer, Melendo, Uzuni, Callejón y Jorge Molina.