Paco López: “El equipo está cada vez mejor y fuerte anímicamente"

Paco López ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del jueves 8 de diciembre frente al Málaga CF,, donde el Granada busca de nuevo reencontrarse con la victoria lejos de Los Cármenes, algo que no sucede desde el 14 de agosto.

Con respecto a quien iba a estar bajo los palos, el técnico no se ha mojado, aunque quiso poner en gran valor a ambos porteros, ya que como el comentó “esta semana ha servido para ver" que disponen "de dos porteros de primerísimo nivel”.

Sobre la disponibilidad, el técnico ha comentado en rueda de prensa que “Bodiguer completará el entrenamiento, va a ser su primer entrenamiento completo" y mirarán "sus sensaciones". "Con respecto a Raúl Torrente, es un proceso muy diferente al que aún le queda un tiempo para volver, aunque cada día sus sensaciones son mucho mejores”, ha señalado.

Con respecto al ánimo del equipo de cómo se va a afrontar un derbi como este, ha declarado que el equipo está "bien, entrenando como siempre, con muchas ganas y esperando a que llegue el partido". También ha recalcado que cada día los ve "mucho mejor, además de muy fuertes anímicamente”.

A pesar de ser un partido como visitante, la afición va a aprovechar el festivo para desplazarse, cosa que Paco López ha valorado con bastante importancia, ya que como ha explicado, “la afición es una parte muy importante". "Saber que mucha gente va a viajar a Málaga para ayudarnos y apoyarnos, es un extra de energía para nosotros, que ojalá pueda transformarse en una alegría para ellos”, ha indicado.

Volviendo a la disponibilidad, el tema era la situación de Rubén Rochina y qué tipo de lesión había sufrido. El técnico ha comentado que “no llega a ser una lesión muscular importante, porque no llegó a romperse, aunque han visto que es uno de sus isquiotibiales donde ya tuvo lesión, no es preocupante, pero sí que va a necesitar a necesitar unos días de recuperación, así que para mañana está descartado”.

Además, el técnico ha habado sobre la situación de Petrovic: "Es un ejemplo de la mejora que queremos en nuestra idea, en fortalecer nuestras señas de identidad y está en esa mejora. Me está demostrando que es un chico muy receptivo y que se tiene que adaptar a lo que necesita el equipo tanto como con balón como sin balón”.