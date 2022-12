El Barça Atlètic se reencuentra con la victoria ante el Eldense (1-0)

Barça Atlètic y Eldense se enfrentaban en el partido correspondiente a la jornada 15 de la Primera RFEF. El Johan Cruyff acogía un duelo entre segundo y noveno clasificado. Un total de 500 espectadores acudían al campo y presenciaron la victoria de los locales.

El filial azulgrana logró la victoria por la mínima, 1-0, que le sitúa (momentáneamente) octavo en la tabla. La clasificación de la categoría está más apretada que nunca y las posiciones de cada equipo son muy engañosas. A pesar de ser el octavo clasificado, el Barça Atlètic se encuentra a solo a cinco puntos del líder y a cinco puntos de la zona de descenso.

El XI de Márquez

El técnico azulgrana, Rafa Márquez, presentaba la siguiente alineación: Arnau Tenas en portería, Nuñéz, Pelayo, Chadi Riad y Álex Valle en defensa, Álvaro Sanz, Marc Casadó y Txus Alba en el centro del campo y Ilias, Juanda y Roberto en ataque.

El partido en números

El conjunto local dominó la posesión del partido, logrando el 61%, un dominio que le permitió generar numerosas ocasiones de gol y rematando cuatro veces entre los tres palos en un total de seis intentos. Por su parte, el Eldense no tuvo inconvenientes en ceder el esférico, (39% de posesión) y aun así pudieron lograr tres remates a la portería de Arnau Tenas. Aunque no fueron muy efectivos porque los intentos de disparo llegaron hasta once. El equipo visitante buscó generar peligro a balón parado, generaron siete saques de esquina, pero en ninguno pudieron marcar.

Un cambio que supuso la victoria

En el segundo tiempo, Rafa Márquez daba entrada a Víctor Barberà con el objetivo claro de batir la portería de Vallejo. Dicho y hecho, a la hora de partido, el delantero azulgrana lograba un golazo desde la esquina interior del área mandando el balón al fondo de la red. A punto estuvo de despejar el esférico el guardameta rival, pero para la fortuna del Barça, su intervención no fue suficiente.