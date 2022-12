Paco LópezPaco López: "Es agridulce porque la primera parte ha sido escandalosa"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comentado tras el empatea a uno que ha logrado su equipo en su visita a La Rosaleda que le deja "un sabor agridulce porque la primera parte ha sido escandalosa" y que el resultado "solamente se entiende" porque saben "cómo es este juego". Para el valenciano, "si no líquidas a un rival herido, lo puedes pagar".

Paco López ha señalado que la segunda parte ha sido "más descontrolada" y que se siente "merecedor de la victoria".

Cuestionado por los posibles penaltis que ha habido durante el encuentro, uno a favor del Granada CF por un agarrón a Jose Callejón y otro para el Málaga CF que ha sido anulado finalmente por el VAR, Paco López ha dicho que desde el banquillo "es muy difícil apreciar las jugadas".

Sobre la falta de puntería de su equipo, Paco López no cree que se deba "a un aspecto psicológico". "Hay que finalizar con más fe, confianza y acierto. Me preocuparía si el equipo no saliese con mentalidad de ganar”, ha apuntado.

Preguntado por el cambio de Melendo, el técnico valenciano ha indicado que lo ha hecho "por precaución", ya que aún está recuperando ritmo tras su lesión y no tiene que hacer "esfuerzos". "Le necesitamos porque tiene mucho talento y el campo se estaba poniendo muy pesado por la lluvia. Aún sabiendo que es un futbolista que nos da ese último pase. A veces hay que poner en una balanza todos los condicionantes", ha indicado.

Paco López ha agradecido a la afición granadinista que se ha desplazado hasta La Rosaleda para este partido "su apoyo" y ha lamentado que el Granada no haya podido ofrecerle una victoria.

Por último, sobre los pinchazos de algunos equipos de la zona alta de la tabla de clasificación, Paco López ha comentado que su equipo no debe mirar "lo que hacen otros" y que no van "a especular".