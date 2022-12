Málaga CF - Granada CF: puntuaciones del Granada, jornada 19 de LaLiga SmartBank

El Granada CF venía de sumar una gran victoria la semana pasada, pero con lo que no contaba era que se iba a encontrar con un Málaga CF muy echado al ataque. El gol de Rubén Castro y las tantas ocasiones falladas por el equipo nazarí hicieron que los de Paco López espabilaran y salieran en el segundo tiempo a por el conjunto de Pepe Mel, y con un gol tardío de Callejón el partido quedó con un empate a 1-1. Los puntos se repartieron para los dos equipos de provincias vecinas.

Criterios de puntuación

(0-2) Muy mal / (3-4) Mal / (5) Regular/ (6) Bien /(7-8) Muy bien / (9-10) Excelente

Titulares

Raúl Fernández | 6 - Dubitativo

Raúl ha sabido mantener a raya al conjunto boquerón. Tras las múltiples llegadas del equipo malaguista, supo responder con contundencia menos en una en la que fue batido por el goleador más longevo de LaLiga SmartBank, Rubén Castro.

Ricard Sánchez | 8 - Control

El lateral del Granada CF cada vez es más importante para Paco López, y eso se ve reflejado en cada balón que toca y en cada actuación defensiva y ofensiva que hace. Como en el anterior, se ha mostrado firme y contundente.

Miguel Rubio | 7 - Fortaleza

El defensa ha sabido llevar el partido a la perfección, ha movido a la defensa como si fuera un veterano. Su juego de pies no ha estado a la altura, no ha sabido dar esa seguridad que ha transmitido durante estas jornadas atrás. A la hora de intervenir defensivamente, no ha fallado ninguna entrada en todo el partido y tan solo ha cometido dos faltas. Ha demostrado estar a la altura y que no puede haber nadie por encima de él a la hora de liderar la defensa, aunque no se puede relajar.

Ignasi | 6 - Contundencia

El central hizo una defensa magnífica, su juego defensivo fue de auténtico crack, no hizo casi infracciones, pero sus pases no estuvieron a la altura de las circunstancias, fallando 8 pases de 51 en total que dio, pero ha mejorado sus estadísticas con el pase respecto al partido pasado. De todas maneras, Ignasi se ha convertido en una pieza clave para Paco López.

Carlos Neva | 7 - En adaptación

El canterano ha jugado con una gran confianza. El lateral está teniendo un periodo de adaptación tras su lesión. Se ha visto a un nivel un poco más bajo, aún así ha medido muy bien los tiempos de juego. Se nota que está recuperando el nivel.

Melendo | 8 - Motor

El centrocampista ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Paco López ya sabe cuál es su nuevo motor ofensivo en el medio del campo y uno de ellos es Óscar Melendo. Óscar está haciendo una campaña con el Granada de un alto nivel y se está demostrando en su buen juego. Se notó su ausencia cuando fue sustituido.

Petrovic | 4 - Debastador

El serbio volvía a la titularidad. El jugador no su tuvo noche. El mediocampista no estuvo a la altura de su marca, estuvo superado en todo momento, no legaba y no se veían los motivos por los que vino al club nazarí. Sin duda fue una decepción.

Meseguer | 7 - Renovado

Ha jugado con mucho acierto , se notaba sus ganas de reivindicar su puesto. Su presencia en el campo ha sido crucial, cortando las alas al equipo de Pepe Mel. El juego del Granada ha pasado por un cambio un poco brusco, pero él lo ha sabido llevar con un gran temple.

Myrto Uzuni | 7 - Errático

Venía de marcar un doblete y ha dejado un juego exquisito arriba, pero ha fallado varias ocasiones en la primera parte. Ha dado una clase magistral en ataque, ha jugado muy bien, la única pega es su poco acierto de cara a puerta.

Jorge Molina | 8 - Veteranía

El bueno de Jorge Molina ha vuelto a su máximo potencial, ha vuelto a ser titular y sigue sumando en ataque. A pesar de sus 40 años, el jugador del Granada está ganándose su titularidad.

Callejón | 9 - Clase

El 10 ha tenido un partido muy bueno, tirando desmarques y contribuyendo a la victoria del equipo con un 'señor' gol. Ha sabido moverse muy bien por la zona de ataque y, sobre todo, ha sabido asociarse con sus compañeros, en una de esas asociaciones le llegó el gol que tanto añoraba fuera de casa.

Suplentes

Quini | 5 - Aprobado

Supo posicionarse bien en el terreno de juego y dio garantías al equipo. No cometió muchos errores.

Bryan Zaragoza | 7 - Currante

La perla del Granada. Es un espectáculo cada vez que salta al verde, aunque sea de suplente. El chico corre, pelea cada balón y se hace notar en el tapete de juego.

Arezo | 6 - Cumplidor

Salió para sustituir a Callejón y lo hizo bastante bien, dando buenos pases y cubriendo su zona con mucha fuerza, además volvía a los terrenos de juego después de una larga espera.

A. Perea | 6 - A la altura

Cumplió en sus labores de ataque, teniendo oportunidades para sentenciar el encuentro, pero, al igual que la semana pasada, no tuvo la suerte de su lado.