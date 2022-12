Paco López: "Hemos sabido sufrir y de eso también se aprende"

El Granada de Paco López empieza a tomar forma y a demostrar que se adapta a cualquier tipo de situación. Hace dos jornadas, en Los Cármenes, conseguía dar la vuelta a un resultado adverso desde el inicio frente al líder y este domingo, en cambio, se pudo ver como también sabe sufrir y ganar con un resultado corto durante más de medio partido, aunque en lugar de hacer lo que otros harían, encerrarse y achicar agua, el equipo decidió seguir jugando su fútbol hasta el final del tiempo reglamentario.

El técnico del Granada valoraba el encuentro como complicado y destacaba, entre otras cosas, la comodidad del Burgos esperando atrás durante la primera parte, aunque los papeles cambiaron un poco en la segunda gracias al gol local. “Hemos hecho el 1-0 y es cierto que, como me temía, en el segundo tiempo cedimos sin querer al Burgos más terreno de juego”, comentaba el técnico, que también destacaba una gran cualidad del conjunto visitante: la facilidad que tenía de ganar metros con el balón gracias al potente golpeo de su guardameta.

Paco López también se lamentaba de algunas ocasiones erradas, las cuales podían haber dado un poco más de tranquilidad al equipo en los minutos finales.

Respecto a la portería a cero, Paco López destacaba la gran labor defensiva del equipo, aunque le suma aún más mérito teniendo en cuenta que prácticamente no cuentan con ningún centrocampista al 100% debido a las lesiones. “Venimos de un esfuerzo tremendo en Málaga, no tenemos centrocampistas a excepción de Petrovic, que viene de donde viene, y Meseguer, que viene arrastrando una molestia desde hace ya tiempo y encima ha tenido una pequeña lesión en el tobillo antes del descanso”, señalaba. El técnico también añadía que ese era el motivo por el cual decidió meter gente de la zaga defensiva en la zona del centro del campo.

También cabe destacar la compleja situación a estas alturas de temporada (Jornada 20) ya que el Granada por fin ha podido repetir once en la liga SmartBank, sobre lo que el técnico comentaba lo siguiente: “Creo que no es algo tan importante, ya que mi objetivo es hacerles ver a los jugadores que no hay un equipo titular y otro suplente. Todos somos un equipo y todos son igual de importantes para mí”.

Respecto al cambio de dibujo en la segunda parte, el técnico comentaba que gran parte del motivo fue la gran ausencia de centrocampistas debido a las lesiones. Por ello decidió poner a tres en el medio, uno de ellos un defensa como Víctor Díaz.