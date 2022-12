Previa Real Oviedo - Granada CF: ganar en Copa para recuperar sensaciones

La Copa del Rey afronta esta semana su segunda ronda, que medirá en el Carlos Tartiere al Real Oviedo y al Granada CF en uno de los encuentros que enfrentará a dos equipos de Segunda División. Ambos equipos llegan con la intención de seguir avanzando rondas para poder realizar una buena participación en la competición copera. Los locales aspiran a seguir fuertes como local, mientras que el Granada CF buscará avanzar a la tercera ronda de un campeonato en el que guarda grandes momentos.

Trasladar las buenas sensaciones a la Copa del Rey

El Real Oviedo llega a este encuentro en un buen momento de forma tras vencer en el derbi asturiano al Real Sporting por 1-0 gracias al gol de penalti transformado por Borja Bastón a falta de un cuarto de hora para el final del duelo. Tras este partido, el conjunto carballón sigue escalando puestos en la tabla clasificatoria y ocupa actualmente la decimocuarta posición con 27 puntos, a cinco de los puestos de promoción, y a seis de los puestos de descenso, por lo que el equipo luchará después del parón de Navidad por seguir recortando distancias con los puestos altos y poder soñar con terminar la temporada de la mejor manera posible. Además, el Oviedo también tiene la mirada puesta en Copa del Rey, donde avanzó con paso firme en la primera ronda tras eliminar a domicilio a la Gimnástica Torrelavega con prórroga incluida.

La temporada del club asturiano no comenzó de la mejor manera, el proyecto liderado por Jon Bolo no hizo nada más que tambalearse desde el principio con malas dinámicas y en los puestos bajos de la clasificación, lo que provocó que tras la derrota ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte, el técnico vasco fuera destituido. Tras la destitución, Álvaro Cervera se hizo cargo del puesto y el Oviedo comenzó a cambiar tanto en juego como en resultados, logró hacerse fuerte como local, donde todavía no conoce la derrota con el nuevo entrenador. Ahora, el conjunto azulón quiere seguir mostrándose fuerte en el Carlos Belmonte y conseguir la clasificación a tercera ronda.

Para este encuentro, Álvaro Cervera tiene las bajas por lesión de Miguelón y Sergi Enrich, mientras que en la alineación es posible que haya varios cambios tal y como ha anunciado el propio Álvaro Cervera en rueda de prensa. Alguna de las novedades podría ser la entrada en la alineación de Koindredi. El jugador francés ha llamado la atención al técnico y ya ha entrado en varias convocatorias y ha tenido incluso la oportunidad de disputar minutos. Otros jugadores que podrían salir de inicio son Tomeu Nadal en la portería, Aceves en el lateral diestro y Oier Luengo en el eje central de la defensa.

Seguir con paso firme en Copa del Rey

El Granada CF llega a este encuentro tras caer derrotado 1-0 en el Anxo Carro por el CD Lugo, en un encuentro en el que los gallegos se adelantaron en el minuto 12 con un gran disparo desde fuera del área de Loureiro, un tanto que añadido a la expulsión en la primera mitad de Miguel Rubio hizo que el encuentro se pusiese muy cuesta arriba para el conjunto granadino. Después de este encuentro, el Granada se sitúa en sexta posición con 32 puntos dentro de las posiciones de promoción de ascenso empatado a puntos con el Cartagena CF y a 5 de los puestos de ascenso directo a Primera División. De esta manera, el Granada termina el año dentro de la lucha por el ascenso, pero también es cierto que no ha dado buenas sensaciones, sobre todo a domicilio, donde únicamente ha vencido en una ocasión en la primera jornada ante la UD Ibiza en Can Misses. En cuanto a la Copa del Rey, el equipo consiguió pasar de ronda tras vencer al Yeclano Deportivo por 2-3.

Estas sensaciones dubitativas tuvieron lugar desde el principio, pues cosechó malos resultados a domicilio que impedían que el equipo escalara posiciones en la tabla. Esta mala dinámica lejos de Los Cármenes fue una de las razones por las que Karanka fuera destituido, precisamente tras el encuentro de Liga ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, donde vencieron los oviedistas. Tras la llegada de Paco López, es cierto que el equipo no ha conseguido ganar a domicilio, aunque sí que llegó a empatar en su visita a La Rosaleda por 1-1, mientras que en casa sigue manteniendo el nivel mostrado y es el mejor local de la categoría tras no haber perdido todavía. Ahora, los granadinos quieren reencontrarse con la Copa del Rey, donde en los últimos años han cosechado grandes resultados pues han llegado a semifinales y a cuartos de final en 2020 y 2021 respectivamente.

Para este encuentro, Paco López, tiene las bajas por lesión de Puertas, Ignasi Miquel y André Ferreira, aunque este último ya ha probado el césped en los últimos entrenamientos. Así pues, se espera un once con cambios en la alineación para dar refresco a la plantilla. Alguna de las novedades podría ser la titularidad de Arezo como referencia en el ataque, mientras que en las bandas podrían tener sitio jugadores como Soro o Alberto Perea. En cuanto al centro del campo, Bodiger y Sergio Ruiz podrían regresar al once tras estar lesionados ambos durante varias semanas, aunque ya entraron en la convocatoria de la última jornada. Por otro lado, la defensa también podría sufrir cambios, como la presencia en la portería del guardameta del filial Adri López, mientras que en el lateral zurdo podrían tener su oportunidad Jonathan Silva o Quini.

Declaraciones de Alvaro Cervera y Paco López

El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de cómo se prepara un partido así: "Es complicado, de los partidos más difíciles son el día que te vas y el que vuelves. Me preocupan esos partidos. Ya pasó el derbi, lo celebramos, son tres puntos importantes, nos hizo mucha ilusión por la gente y ahora a centrarnos en la Copa. A veces vas al partido con la maleta hecha y no te centras". También habló sobre las rotaciones en la alineación: "Va a haber cambios. Tenemos jugadores que lo han jugado todo, con muchos kilómetros. Otros que son importantes y que no están en ritmo y la mejor manera es ir metiéndolos. Priorizamos darle minutos a los jugadores que no están para un partido entero pero los necesitamos en el futuro". Por último, habló sobre la importancia que le da a la Copa del Rey: "Es un partido oficial que juega el Oviedo. Representas muchas cosas. Dicho esto, la Copa no está hecha para que ganemos nosotros, sino ciertos equipos. No me gusta el sistema. Todas las competiciones deben ser iguales, a sorteo y que te toque donde te toque".

También ha pasado por rueda de prensa el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado sobre la motivación del equipo en esta competición: "Hay ingredientes y motivación de sobra como club y también a nivel personal. Trato de trasladar esa motivación, energía y sentimiento de querer pasar. Con esa intención vamos a Oviedo, vamos a ir a pasar y a demostrar que somos un equipo y que hay una plantilla amplia". También ha hablado sobre el rival: "Va en alza, tiene buenos jugadores. Viene con la ilusión de ganar el derbi, que es muy importante. Es un rival de un nivel alto. Otro partido más para demostrar donde estamos". Por último, ha hablado acerca de la mala dinámica fuera de casa: "Para nosotros sigue siendo un reto. Entiendo que está eso ahí, es un dato y es normal hablar de ello. Pero para nosotros es un reto ganar cada partido. Si es fuera de casa, pues mejor que mejor. No nos debe obsesionar porque genera ansiedad y eso es mala consejera".

Posibles alineaciones

Real Oviedo: Tomeu Nadal, Aceves, Oier Luengo, Dani Calvo, Bretones, Hugo Rama, Prendes, Borja Sánchez, Jimmy, Koindredi y Borja Bastón.

Granada CF: Adri López, Víctor Díaz, Miguel Rubio, Cabaco, Jonathan Silva, Bodiger, Sergio Ruiz, Alberto Perea, Callejón, Melendo y Arezo.