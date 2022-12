Sampaoli: "El equipo tuvo la tranquilidad y la solidez para ganar el partido sin sobresaltos"

El Sevilla venció por 0-3 al Torremolinos, equipo de la Segunda RFEF y se ha clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey donde este viernes conocerá su próximo rival. En un encuentro donde los hispalenses llegaban mermados por las numerosas ausencias lo resolvieron goleando por 0-3 en el que anotaron Carlos Álvarez, Jordán y Dani, este último se marcó en su propia portería.

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli se mostró "contento" puesto que el equipo había logrado vencer "en una cancha muy complicada por las dimensiones y por el viento, pero el equipo tuvo la tranquilidad y la solidez para ganar el partido sin sobresaltos".

Sobre el rival

En cuanto al rival, quiso elogiar al conjunto malagueño por su actuación durante los 90 minutos: "Es un equipo entusiasta, que intentó aprovechar una oportunidad única de enfrentarse a un rival de Primera división. Fue un equipo muy ordenado, que tenía claro lo que tenía que hacer, y si no le alcanzó fue por la diferencia de capacidad que hay entre una categoría y la otra".

Fernando de central a la espera de refuerzos

También el técnico argentino fue preguntado por la posición de Fernando que de nuevo tuvo que ejercer de central y como confirmó el técnico esto seguirá sucediendo. "Fernando tendrá que jugar de momento en esa posición porque estos son los jugadores con los que contamos. Luego, si vienen algunos, veremos que hacer; pero hoy tenía que jugar ahí", añadió. Hay que recordar que en la previa de este encuentro pidió varios fichajes, entre ellos dos defensas.

Por otro lado quiso destacar la actuación de Carlos Álvarez que anotó el primer gol: "Carlos Álvarez hizo un gran partido en una cancha muy compleja para él porque es un futbolista que necesita espacios y una buena cancha para jugar. Hizo un gol, está creciendo y está aprovechando la oportunidad que le está dando el hecho de que el primer equipo tenga esta falta de jugadores hoy": Además no descartó que el joven futbolista juegue en la competición liguera: "Está aprovechando la chance y seguiremos viendo su evolución para ver si puede aportar, ya sea en el torneo este o en LaLiga".

Carlos Álvarez en un partido del Sevilla. Foto: Getty Images

Sampaoli se pronuncia tras la marcha de Isco

Sobre la salida de Isco, que se ha hecho oficial esta mañana en la que el club de Nervión ha comunicado la rescesión del año y medio que le quedaba, del conjunto hispalense, en la que solo ha podido completar media temporada no ha querido mojarse en este asunto tan delicado: "Se va un jugador que tiene una gran capacidad, que por mi parte le deseo lo mejor y que aquí no le alcanzó para colmar las expectativas del club. Yo le deseo lo mejor, porque me parece un buen chico y seguramente sea un buen jugador, explicó el técnico argentino.