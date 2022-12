Simeone: "Nadie es imprescindible"

Con el mundial finalizado y una estrella más sobre el escudo de la selección argentina, es el momento de que vuelva el fútbol de clubes; y con él, el Atlético de Madrid. Simeone ha vuelto a ponerse al frente de los micrófonos y ha valorado tanto el partido de Copa del Rey contra el Arenteiro, como los jugadores que podrán disputarlo.

Que su selección saliese campeona del mundo seguro que le ha dado una gran alegría a Simeone, pero también le ha servido para volver al equipo rojiblanco con nuevas ideas y energías renovadas: "Me hizo muy bien el mundial porque pude ver partidos desde la tribuna. Espero no ver mucho fútbol desde la tribuna, lo digo por estar expulsados. Evidentemente he visto cosas que me gustaron. Pude estar fuera de ese círculo, de la burbuja del equipo y pude abrir el espectro. Vengo con fuerzas renovadas. Estoy dejando mucha energía en el club porque me gusta”.

Un mundial muy rojiblanco

Simeone es un gran entrenador, pero también un gran aficionado al fútbol, por lo que seguro que se ha perdido pocos partidos de este Mundial. En la rueda de prensa quiso valorar actuaciones como la de Griezmann en esta competición internacional: "La actuación de Griezmann me pone muy contento. Aunque sobre todo que hayamos tenido cinco futbolistas en los cuatro primeros equipos del mundo. Habla bien del club y de los futbolistas que tenemos. Desde que estoy aquí es la segunda vez que pasa que tenemos campeones del mundo. El club ha elegido bien a los futbolistas que están con nosotros", aunque De Paul tampoco pasó desapercibido para el técnico: "Rodrigo la temporada pasada empezó muy bien, tuvo un bajón y acabó muy bien. Esta temporada De Paul se contagió del equipo que empezó muy irregular, y no es justo que se personifique en él”.

Otro de los jugadores de los que habló Simeone en la rueda de prensa previa al partido contra el Arenteiro fue Joao Félix, tanto de su nivel como de los rumores sobre su salida: "Hizo un buen mundial y tuvo una gran participación con su Selección. Ojalá que nosotros podamos tener al Joao que se vio en el Mundial. Ojalá le demos la serenidad, la alegría para que pueda mostrar en el juego lo que mostró, que fue muy bueno”, añadió: "Yo quiero lo mejor para el Atlético de Madrid. Hace once años que llevó aquí. Nos estamos dejando todo para que el club crezca. Volvemos a enfocarnos en el partido a partido famoso. Luego todo lo que pueda suceder, sucederá. Nadie, pero nadie es imprescindible”.

Cunha también fue uno de los temas más comentados de la rueda de prensa, pues el brasileño está a la espera de que se haga oficial su fichaje por el Wolves inglés: "Matheus está en un momento en el que está trabajando su salida. Está a punto de firmar. Dio todo lo que tenía, nosotros dimos todo lo que teníamos. Cada uno pudo aportar lo mejor en esta relación”.

Mirada al futuro

En vista a la cantidad de rumores de salidas que rodean al club rojiblanco, Simeone ha dejado claro que no vendrán refuerzos, o al menos de fuera del equipo: "Estoy mirando para dentro, estoy mirando a los chicos del B. Es cierto que es una categoría baja, pero veo mucha ilusión. Tevenet y su cuerpo técnico lo están haciendo muy bien. Si hay que subir chicos de la cantera y del club es lo mejor que nos puede pasar”.

En cuanto a la eliminatoria de la Copa del Rey, el Cholo tiene muchas ganas de competir en esta competición que tantas alegrías le ha dado: "Este torneo es maravilloso, nos permite la opción a todos de competir. No importa contra quien te toque. No importa si hay sol, hay viento, hay lluvia, césped corto, césped alto... Te da igual jugar con quién sea. En cuanto al rival es un equipo que juega con 4-4-2 que trabaja bien los partidos y que tiene mucha ilusión”.

Finalizando con la rueda de prensa, le recordaron al técnico rojiblanco la eliminación contra el Albacete, que ocurrió hace ya once años, a lo que él respondió al más puro estilo Simeone: "Mirar la final del Mundial, representó un poco todo lo que puede pasar en un partido y en la vida. Parecía que Francia estaba más fuerte para el alargue, Argentina se puso 3-2. Vino el 3-3, y en la última jugada apareció el Dibu. Del 120 de salir campeón Francia, a salir campeona Argentina”.