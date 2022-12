Análisis post: el Atleti sufre para eliminar al Arenteiro

Volvía el conjunto de Simeone a la competición oficial tras el parón mundialista y le costó arrancar. El protagonismo lo tuvo el mal estado del terreno de juego que incitó a cometer errores e imprecisiones por parte de ambos. Cualquier pase podía complicarse. Si algo no quería el técnico argentino eran complicaciones, por eso, apostó de inicio, mayormente, por jugadores del primer equipo. El ‘Cholo’ alineó a Oblak con línea de 3 centrales por delante, Giménez, Savic y Hermoso, Llorente, por la derecha, y Carrasco, por la izquierda, eran los elegidos para ocupar los carriles. En el centro del campo, el capitán, Koke, estuvo acompañado por Witsel y de la gran sorpresa en el once, el canterano Barrios. Arriba, Lemar acompañaba a un Morata que ejerció la posición de 9.

Grata sorpresa la del canterano Barrios, que solo el mal estado del terreno de juego le impedía entregar el balón con precisión. El canterano quería la pelota y no se escondía. Apoyaba, trabajaba e intenta encontrar el camino al gol en una espesa primera parte.

En la defensa, la vida sigue igual

La fragilidad defensiva es latente en el cuadro rojiblanco. El día miércoles ni Giménez, ni Savic ni Hermoso pudieron contener los balones a la espalda. Además, por el costado izquierdo, defendido por Carrasco y Hermoso, quienes no estuvieron finos, veía el Arenteiro su oportunidad de dar un susto al Atlético.

En la primera parte, con el tanque de gasolina lleno, los gallegos ejercieron una buena presión en la salida de balón colchonera que dio sus frutos. Primero, tras un error de Savic y, posteriormente, otro en salida de balón, tuvo dos claras ocasiones en las botas de Escobar para adelantarse en el marcador. Primero, con un disparo desviado y, luego volvió a probar fortuna con un reverso en el área, que Oblak atrapó mansamente. El delantero del equipo gallego estuvo peleón y luchó cada balón a los centrales colchoneros que estuvieron imprecisos durante todo el encuentro.

Un despeje de la zaga del Arenteiro habilitó a Markitos que, con un dudoso control con el pecho, definía a la perfección frente a Oblak y puso por delante a su equipo. El empate rojiblanco no se hizo esperar y el conjunto de Simeone se encontró con una pena máxima. Giménez lo provocó en un forcejeo con Pol Bueso y González Fuertes lo entendió como agarrón, permitiendo a Carrasco empatar el partido con un chut ajustado al palo derecho que hizo inútil la estirada de Diego García tras acertar la dirección del penalti.

En la segunda mitad, el Arenteiro perdió fuelle en la presión y el Atlético no concedió ninguna oportunidad al cuadro gallego de volver a perforar las mallas de Oblak.

La puntería, otra asignatura pendiente

Morata desperdició un remate de cabeza, libre de marca, y que el arquero mandó a córner. El delantero madrileño no tuvo su día y, posteriormente, desperdició dos manos a manos, uno, al picar el balón a la derecha de la portería y, otro, al regatear al portero y perder la oportunidad. Ya en la segunda parte,k Carrasco era derribado en el área por Vitra que suponía el segundo penalti del encuentro para los rojiblancos. Pese a que Carrasco transformó el primero y provocó este, no era el elegido para lanzar. Ahora, era Morata el que asumía la responsabilidad y esta vez sí, Diego detenía el esférico. Un inocente disparo a media altura y ligeramente a la derecha que no engañó al guardameta y mantuvo las tablas en el luminoso.

También, el Atlético tuvo una gran ocasión en las botas de Barrios que remató a las manos del portero tras un balón suelto en el área.

Los cambios dieron otra cara a los rojiblancos

Ya avisó Simeone en la previa que le gustan los chicos de abajo y así fue. Pese a tener a Saúl en el banquillo, el técnico argentino decidió que debutara en partido oficial Alberto Moreno, en lugar de Koke, además de Reinildo por Hermoso. Tras los cambios y el desgaste físico del rival, llegaron los mejores momentos del Atleti. Carrasco empezó a activarse por el costado izquierdo. En una de las llegadas del belga, abrió sobre Reinildo que centraba raso al primer palo y Morata desaprovechaba otra oportunidad.

El Arenteiro dio un paso atrás y no supo aguantar el empate. Ahora sí, Pablo Barrios marcaba su primer gol con el primer equipo y hacía el 1-2 con un zurdazo en el borde del área. Simeone, tras el tanto, añadió cemento al centro del campo con la entrada de Kondogbia por Lemar. Con el Arenteiro en busca de la épica, en el minuto 90, Carrasco culminó una contra tras regatear al portero y poner el 1-3 final. El esfuerzo físico de la primera parte pasó factura al equipo gallego que puede estar muy orgulloso de la imagen que ha dado en esta Copa del Rey tras cargarse al Almería y mantener viva la eliminatoria frente al Atleti hasta los últimos minutos.

Un partido marcado por la polémica

La ausencia de VAR en el partido impidió revisar algunas de las jugadas discutidas del encuentro. En el minuto 20 llegó una de las polémicas del partido. Savic golpeó en la espalda al delantero del Arenteiro, Escobar, cuando el balón ya no estaba en disputa y desató la locura en el banquillo local, que acabó con su entrenador, Javi Rey, expulsado. Según el acta arbitral, por abandonar el área técnica invadiendo el terreno de juego y encararse con un rival.

Tras el polémico gol del Arenteiro, unos dudosos penaltis y la expulsión del técnico Javi Rey, el colegiado, en el minuto 66, mandó para el túnel de vestuarios, antes de lo previsto, al delegado del equipo local. No tuvo un día fácil González Fuertes en la toma de decisiones en un encuentro con 8 tarjetas amarillas.

Cuando el partido estaba visto para sentencia, una patada con los tacos a la altura de la tibia de Álex Fernández a Barrios, que González Fuertes solo penalizó con la amarilla, alteró los últimos instantes.